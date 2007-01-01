Участник программы «Время героев» набрался опыта в Боровском районе

Александр Шляпников, который является подопечным губернатора Владислава Шапши, наблюдал за особенностью управленческой работы, рассказали 17 сентября в пресс-службе правительства региона.

Боровский район сейчас является одним из самых развитых в индустриальной сфере.

В стажировке Шляпникова поучаствовал глава районной администрации Николай Калиничев.

Также Шляпников вместе губернатором побывал на выставке-ярмарке «Калужская осень-2024» и на заседании «Клуба инвесторов».