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Общество

Участник программы «Время героев» набрался опыта в Боровском районе

Александр Шляпников, который является подопечным губернатора Владислава Шапши, наблюдал за особенностью управленческой работы, рассказали 17 сентября в пресс-службе правительства региона.
Дмитрий Ивьев
14:00 сегодня
0 174
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Боровский район сейчас является одним из самых развитых в индустриальной сфере.

В стажировке Шляпникова поучаствовал глава районной администрации Николай Калиничев.

Также Шляпников вместе губернатором побывал на выставке-ярмарке «Калужская осень-2024» и на заседании «Клуба инвесторов».

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калужская область
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Лента комментариев
ecilop

"Проехать там нельзя будет с 6:00 18 сентября до 00:00 22 сентября."

...
Авто и транспорт
Участок улицы Тарутинской перекроют на четыре дня
15:38 сегодня
2 706
maks17

Чего делать то будут?

...
Авто и транспорт
Участок улицы Тарутинской перекроют на четыре дня
14:09 сегодня
2 706
ecilop

"Точные даты и схемы объезда власти обещают опубликовать позже."

...
Авто и транспорт
В Калуге опять перекроют Синие мосты
12:36 сегодня
4 3279
ajax

Кто-то вёл счёт ударам?

...
Криминал
Вынесен приговор жителю Калуги, который пять раз ударил полицейского
12:24 сегодня
1 405
ajax

Кто-то сомневался? Губер из поездок не вылазит, подчинённые в это время курят бамбук, присмотра за ними нет, вот и - результат! Срыв сроков - постоянно!

...
Авто и транспорт
В Кондрово затянули ремонт моста через Шаню
12:23 сегодня
1 338
Василёк

лучше бы сделали кольцевой, через аненки

...
Авто и транспорт
В Калуге хотят изменить маршрут движения автобуса №29
12:12 сегодня
2 4476
Василёк

это какое он там слово сдержал ? ))) третье или четвертое ? слова этих постобрехов ничего не стоят.

...
Авто и транспорт
В Калуге опять перекроют Синие мосты
11:59 сегодня
4 3279
Василёк

где ознакомиться с актами ?

...
Авто и транспорт
В Калуге после Театральной деревья начнут пилить на улице Ленина
11:56 сегодня
4 835
Meshootka

Для этого нужен губернатор? Для напоминания?

...
Общество
Владислав Шапша напомнил калужанам о 81-годовщине освобождения региона от фашистов
10:42 сегодня
1 241
нико

На ваших схемах можно что то понять? Мелко и плохо видно.

...
Авто и транспорт
Улицу Молодёжную в Калуге перекроют на 15 дней
09:24 сегодня
1 801
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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