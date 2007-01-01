Участник программы «Время героев» набрался опыта в Боровском районе
Александр Шляпников, который является подопечным губернатора Владислава Шапши, наблюдал за особенностью управленческой работы, рассказали 17 сентября в пресс-службе правительства региона.
Боровский район сейчас является одним из самых развитых в индустриальной сфере.
В стажировке Шляпникова поучаствовал глава районной администрации Николай Калиничев.
Также Шляпников вместе губернатором побывал на выставке-ярмарке «Калужская осень-2024» и на заседании «Клуба инвесторов».
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