На стройке новой поликлиники в Калуге увеличили количество рабочих
Работы продолжаются на Правобережье.
Сейчас в здании ведется внутренняя отделка, рассказали 17 сентября в министерстве строительства и ЖКХ региона.
На кануне там побывали глава регионального Минстроя Александр Шпиренко, замгубернатора Ольга Иванова и директор областного УКС Василий Полежаев.
Они указали подрядчику на необходимость выделить дополнительные ресурсы, чтобы объект сдали вовремя.
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