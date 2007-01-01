+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество На стройке новой поликлиники в Калуге увеличили количество рабочих
Общество

На стройке новой поликлиники в Калуге увеличили количество рабочих

Работы продолжаются на Правобережье.
Дмитрий Ивьев
14:23 сегодня
0 268
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Сейчас в здании ведется внутренняя отделка, рассказали 17 сентября в министерстве строительства и ЖКХ региона.

На кануне там побывали глава регионального Минстроя Александр Шпиренко, замгубернатора Ольга Иванова и директор областного УКС Василий Полежаев.

Они указали подрядчику на необходимость выделить дополнительные ресурсы, чтобы объект сдали вовремя.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
ecilop

"Проехать там нельзя будет с 6:00 18 сентября до 00:00 22 сентября."

...
Авто и транспорт
Участок улицы Тарутинской перекроют на четыре дня
15:38 сегодня
2 706
maks17

Чего делать то будут?

...
Авто и транспорт
Участок улицы Тарутинской перекроют на четыре дня
14:09 сегодня
2 706
ecilop

"Точные даты и схемы объезда власти обещают опубликовать позже."

...
Авто и транспорт
В Калуге опять перекроют Синие мосты
12:36 сегодня
4 3279
ajax

Кто-то вёл счёт ударам?

...
Криминал
Вынесен приговор жителю Калуги, который пять раз ударил полицейского
12:24 сегодня
1 405
ajax

Кто-то сомневался? Губер из поездок не вылазит, подчинённые в это время курят бамбук, присмотра за ними нет, вот и - результат! Срыв сроков - постоянно!

...
Авто и транспорт
В Кондрово затянули ремонт моста через Шаню
12:23 сегодня
1 338
Василёк

лучше бы сделали кольцевой, через аненки

...
Авто и транспорт
В Калуге хотят изменить маршрут движения автобуса №29
12:12 сегодня
2 4476
Василёк

это какое он там слово сдержал ? ))) третье или четвертое ? слова этих постобрехов ничего не стоят.

...
Авто и транспорт
В Калуге опять перекроют Синие мосты
11:59 сегодня
4 3279
Василёк

где ознакомиться с актами ?

...
Авто и транспорт
В Калуге после Театральной деревья начнут пилить на улице Ленина
11:56 сегодня
4 835
Meshootka

Для этого нужен губернатор? Для напоминания?

...
Общество
Владислав Шапша напомнил калужанам о 81-годовщине освобождения региона от фашистов
10:42 сегодня
1 241
нико

На ваших схемах можно что то понять? Мелко и плохо видно.

...
Авто и транспорт
Улицу Молодёжную в Калуге перекроют на 15 дней
09:24 сегодня
1 801
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IjVQMmExRlJNcDRVS1ZPUWtqV1RMRmc9PSIsInZhbHVlIjoiR0kxbGZDLzQ3am52ZGx5QmkyT2R3WmppWW1wL2lScHduNENHbVgxdEJndlgvZ3RYTDE0RFRjZWx6U3NyZmRsZVdDL1FnVjR0ZFBFZ0pIbndQZzdJOGJMQTUzcG1tMVVOZmM4ME5xT0UwdFFaM2szTjJ4LzFwOEU1VkhwWDBkT21UeTlEblMvbHdiVUoyQlRQeGFaZWdLcmtPc1dBUjFFTThTTXB1VU9iTWJoVjFsY0FFS3Q4SEpWUFVuYzJDVVBqQWNTYjBEYWZ4czJpMFZoK1d1QUdRRTJqQW1TQ1QvWis3YXJ0VlVUTlZQVEMzZUJuVnI2Zm43cGNraHNLTFhMblFxbzlCaE9aQ0NpenVMbE9yNlduZTQvclZ5RzZDSS9LcWptdTFqM2RRNmp6Qkk2VmxBWUJNVWk1eDJEaEJRV2VQL0p4YkU2WGloTEhpNHhROStJdUo1N2tOa0x0M3F3a3ExUEhhR1hmMXB4d2J1Skt3LzRvelpTSTUwbnQrVDVwSFV4UGJYVTRXVGVITVowNUs4YXR5RXRzUWR6WjRqRVpEUWxUVFhQNk84UXgwZC81RHpTSUFYcGRibWJ6QVMzQU9rRFp6UTR4aXNIdGdlOEZSMmhJd21PY2VZemo1VnZIdWFEb2ovSktCeUtHRjkwVGFqOXBGQ2U4OXVhTjlpN2lIQkVpanhXS01KbGRDVTZvYjFDd09ocXJRMGt2Vkp0YTBVQm00aW1HMGJHckJFU0J0T1BxY3I1MnVGbHh1OXk5ZStVZHIrc1lPQTlvQStELzBGVFRMZDJMd0wzOU9xMC81aHVhbjI3OXBjdFpBQjF1ZzVsWnRtT0J0d3hSOUhqRiIsIm1hYyI6ImEwNGY2MjY4NGE4ZDQyZjgzNTFkZTZlYWYzNWEwZGJlMzY2NDc0MTVhOTI0ZTUyZDI0NGM3Mzg1NGIyMzBkZmMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ilc5bEc4OG5EVkRoRkw3dFdPWmZ6ZHc9PSIsInZhbHVlIjoieUczdDhKL1RaTGxtSmRIMVdQZEY5K1Y2QnpnZEpsRTg1MGFVeDlNMjdqYTlvYjZtL0EzQWIxR2c4SmwycTF5NkZMb3pvUk1Bb1dIWXE5THdSVjl2VTBENmp6akpPV2R0cUVVbGpaaW56WGdlTmJxbnJrZUJBaEdnWDZlV2xxb2dmZkQyN1FCazc0bmoxRTh4akZoclkzR3RLM1RocVdxVGZlMVlBd3VqZW9pWHJobC9QRXVzVFhFRjFkQkV1VlZWYytUTjdqQVlxaFBmM1d6R0lsd1JCS3ZYSnJaVzM3bUIxU2R5Y1BTNFF5N0QzMC82YVlESWVEbDdqZmw4V29IN3VNT2d3bWI1bStrQStJalljbFNxQ29BSFhwRE1wQzlyTmpwMHBKMmFDdGZpZ1JtQ01IcnNTSVJ2WE5LNjJXQ3Vyd0FXd2FtZTd3Q1lwT0N1RllXRlNVK0NhRVNKR3BaSTUxR0o3aWJjNWViVUpaUXdxZDJPdzhLemx3aEtpdzVMMFNxT3lTY2tPbTV1dVJDYzZ5bWFNSDY1ZW0wRXN0QkM5Y2RCcy9QSFA3eEVrMENIRnJxaUVzQ1hJSWtJQkczTyIsIm1hYyI6IjU1ZDc3NTAxZGJmNTdlNWEyNDZmNDY1NTkyNDhhNDAwMzY0OTMyMjlhMzVmNzE4OGE4N2NmMjAyZWEzOTI5MzgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+