На стройке новой поликлиники в Калуге увеличили количество рабочих

Работы продолжаются на Правобережье.

Сейчас в здании ведется внутренняя отделка, рассказали 17 сентября в министерстве строительства и ЖКХ региона.

На кануне там побывали глава регионального Минстроя Александр Шпиренко, замгубернатора Ольга Иванова и директор областного УКС Василий Полежаев.

Они указали подрядчику на необходимость выделить дополнительные ресурсы, чтобы объект сдали вовремя.