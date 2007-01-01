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Главная Новости Общество В Калуге пройдёт первый всероссийский фестиваль беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба»
Общество

В Калуге пройдёт первый всероссийский фестиваль беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба»

С 19 по 21 сентября участников примут две площадки - техникум электронных приборов и Федеральный технопарк рабочих профессий.
Дмитрий Ивьев
12:46 сегодня
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- Фестиваль состоит из трёх треков: «Мечта», «Технологии», «Общество», - рассказал во вторник губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Участников ждут мастер-классы, квесты, выставки, лекции от ведущих экспертов. Обмен опытом в производстве и применении БПЛА, обсуждение развития отрасли, ее кадрового обеспечения. Все желающие смогут сдать «Техно ГТО» - тест на знание правил использования БАС. 

Глава региона напомнил также, что для участия необходима регистрация. https://leader-id.ru/events/514941

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Лента комментариев
ecilop

"Проехать там нельзя будет с 6:00 18 сентября до 00:00 22 сентября."

...
Авто и транспорт
Участок улицы Тарутинской перекроют на четыре дня
15:38 сегодня
2 706
maks17

Чего делать то будут?

...
Авто и транспорт
Участок улицы Тарутинской перекроют на четыре дня
14:09 сегодня
2 706
ecilop

"Точные даты и схемы объезда власти обещают опубликовать позже."

...
Авто и транспорт
В Калуге опять перекроют Синие мосты
12:36 сегодня
4 3279
ajax

Кто-то вёл счёт ударам?

...
Криминал
Вынесен приговор жителю Калуги, который пять раз ударил полицейского
12:24 сегодня
1 405
ajax

Кто-то сомневался? Губер из поездок не вылазит, подчинённые в это время курят бамбук, присмотра за ними нет, вот и - результат! Срыв сроков - постоянно!

...
Авто и транспорт
В Кондрово затянули ремонт моста через Шаню
12:23 сегодня
1 338
Василёк

лучше бы сделали кольцевой, через аненки

...
Авто и транспорт
В Калуге хотят изменить маршрут движения автобуса №29
12:12 сегодня
2 4476
Василёк

это какое он там слово сдержал ? ))) третье или четвертое ? слова этих постобрехов ничего не стоят.

...
Авто и транспорт
В Калуге опять перекроют Синие мосты
11:59 сегодня
4 3279
Василёк

где ознакомиться с актами ?

...
Авто и транспорт
В Калуге после Театральной деревья начнут пилить на улице Ленина
11:56 сегодня
4 835
Meshootka

Для этого нужен губернатор? Для напоминания?

...
Общество
Владислав Шапша напомнил калужанам о 81-годовщине освобождения региона от фашистов
10:42 сегодня
1 241
нико

На ваших схемах можно что то понять? Мелко и плохо видно.

...
Авто и транспорт
Улицу Молодёжную в Калуге перекроют на 15 дней
09:24 сегодня
1 801
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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