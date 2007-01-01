В Калуге пройдёт первый всероссийский фестиваль беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба»

С 19 по 21 сентября участников примут две площадки - техникум электронных приборов и Федеральный технопарк рабочих профессий.

- Фестиваль состоит из трёх треков: «Мечта», «Технологии», «Общество», - рассказал во вторник губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Участников ждут мастер-классы, квесты, выставки, лекции от ведущих экспертов. Обмен опытом в производстве и применении БПЛА, обсуждение развития отрасли, ее кадрового обеспечения. Все желающие смогут сдать «Техно ГТО» - тест на знание правил использования БАС.

Глава региона напомнил также, что для участия необходима регистрация. https://leader-id.ru/events/514941