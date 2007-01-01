Пользователи подписки MiXX от T2 увидят первыми новые серии «Комбинации» на Wink
Онлайн-кинотеатр Wink, входящий в подписку MiXX, выпустил на своей платформе многосерийный фильм о женской поп-группе «Комбинация» (18+). Премьера состоялась 6 сентября, и за первый уикэнд сериал на Wink посмотрели более одного миллиона зрителей. Это один из лучших стартов среди оригинальных проектов онлайн-кинотеатра в 2024 году. Новые серии пользователи MiXX могут смотреть раньше других зрителей на три дня.
Сериал «Комбинация»(18+) рассказывает о творческом пути одноименной музыкальной группы. Главные роли в проекте исполнили Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова, Даниил Воробьев и другие. В основе сюжета сериала – судьба бывшего милиционера и создателя первого советского и российского герлз-бенда Александра Шишина. Восьмисерийная картина создана «НМГ Студией» и кинокомпанией «Лунапарк». Она пополнила коллекцию Wink Originals, в которую входят сериалы «Балет»(18+), «Чистые»(18+), «Фишер»(18+), главный хит прошлого года «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) и другие.
MiXX объединяет в одной мультиподписке интернет, музыку, кино, скидки и множество полезных и развлекательных сервисов. Кроме онлайн-кинотеатра Wink, в подписку входят PREMIER, VK Музыка, Яндекс Плюс, Литрес, Ozon Premium, сервис «Пакет» и многое другое. Пользователи самостоятельно могут выбрать размер подписки и сконструировать наполнение под свои потребности. Т2 ориентируется на интересы своих абонентов, поэтому непрерывно создает для них актуальные и релевантные предложения.
18+
Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дóма Отца Моего не делайте домом торговли (Ин 2:13–16)....