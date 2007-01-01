В Калуге котельной грозит обрушение из-за ползущего склона

Такая ситуация возникла на улице Гурьянова в микрорайоне Силикатный.

Местная жительница пожаловалась, что в овраг возле котельной свозят строительный мусор.

В городской управе на это заявили, что там укрепляют склон.

- Угроза «сползания» котельной, к сожалению, реальна, - говорится в комментарии городской управы. - Мы действительно вывозим часть грунта с мест разрытий в указанное место для дальнейшего укрепления склона. Лотки привезли временно. В дальнейшем планируем заключить договор на их утилизацию.