В Калуге котельной грозит обрушение из-за ползущего склона
Такая ситуация возникла на улице Гурьянова в микрорайоне Силикатный.
Местная жительница пожаловалась, что в овраг возле котельной свозят строительный мусор.
В городской управе на это заявили, что там укрепляют склон.
- Угроза «сползания» котельной, к сожалению, реальна, - говорится в комментарии городской управы. - Мы действительно вывозим часть грунта с мест разрытий в указанное место для дальнейшего укрепления склона. Лотки привезли временно. В дальнейшем планируем заключить договор на их утилизацию.
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