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Новость дня Общество

В Калуге котельной грозит обрушение из-за ползущего склона

Такая ситуация возникла на улице Гурьянова в микрорайоне Силикатный.
Дмитрий Ивьев
12:19 сегодня
0 700
Фото со страницы губернатора.
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Местная жительница пожаловалась, что в овраг возле котельной свозят строительный мусор.

В городской управе на это заявили, что там укрепляют склон.

- Угроза «сползания» котельной, к сожалению, реальна, - говорится в комментарии городской управы. - Мы действительно вывозим часть грунта с мест разрытий в указанное место для дальнейшего укрепления склона. Лотки привезли временно. В дальнейшем планируем заключить договор на их утилизацию.

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Лента комментариев
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maks17

Чего делать то будут?

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ecilop

"Точные даты и схемы объезда власти обещают опубликовать позже."

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ajax

Кто-то вёл счёт ударам?

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ajax

Кто-то сомневался? Губер из поездок не вылазит, подчинённые в это время курят бамбук, присмотра за ними нет, вот и - результат! Срыв сроков - постоянно!

...
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12:23 сегодня
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Василёк

лучше бы сделали кольцевой, через аненки

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12:12 сегодня
2 4476
Василёк

это какое он там слово сдержал ? ))) третье или четвертое ? слова этих постобрехов ничего не стоят.

...
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В Калуге опять перекроют Синие мосты
11:59 сегодня
4 3279
Василёк

где ознакомиться с актами ?

...
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11:56 сегодня
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Meshootka

Для этого нужен губернатор? Для напоминания?

...
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10:42 сегодня
1 241
нико

На ваших схемах можно что то понять? Мелко и плохо видно.

...
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1 801
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Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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