Проезд в общественном транспорте стал выгоднее

С 1 сентября 2024 года проезд в общественном транспорте Калуги и области стал выгоднее с СБП.

До 1000 рублей в месяц могут получать пассажиры кешбэком при пополнении баланса транспортных карт через Систему быстрых платежей (СБП). В этом случае пользователю в течение минуты вернется 20% от суммы платежа обратно на банковский счет.

Для того, чтобы получить кешбэк за пополнение транспортной карты, необходимо предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru или в мобильном приложение «Привет!». Там же можно узнать полные правила предоставления кешбэка.

Пополнить транспортные карты можно на сайте t-karta40.ru или в мобильном приложении «ТОК». Сервис доступен в RuStore, Google Play, App Store.

«Порядка 45% пассажиров Калужской области при оплате проезда пользуются транспортными картами. Расплатиться с их помощью можно как в городском, так и межмуниципальном общественном транспорте. При этом выгодный кешбэк от Системы быстрых платежей доступен держателям всех транспортных карт региона, как и удобство онлайн-пополнения. Уверена, что жители Калужской области быстро оценят все преимущества предложения», - прокомментировала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК Мария Точилова.

Предложение стартовало 1 сентября и продлится до 31 декабря 2024 года.