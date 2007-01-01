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Калужский завод присоединился ко Дню ответственного потребления пива

11:15 сегодня
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В рамках социального проекта «Искусство ответственного потребления» АО «АБ ИнБев Эфес» провело кампанию, приуроченную ко Дню ответственного потребления пива. Сотрудники Калужского завода присоединились к ежегодной флагманской инициативе.

Визуальная концепция, которая легла в основу кампании, отражает основные принципы ответственного потребления: чередование с водой или безалкогольными напитками, закусывание, недопустимость вождения после употребления алкоголя и запрет продажи несовершеннолетним. Креативы, иллюстрирующие эти правила, размещены на различных площадках по всей России, включая Калужскую область. Акцию также поддержали автошколы и ГАИ региона.

«Одним из фокусов нашей стратегии корпоративно-социальной ответственности являются инициативы по продвижению ответственного потребления среди населения. Мы благодарны нашим сотрудникам, партнерам и государственным структурам за активную поддержку кампании и вовлечение. Вместе мы продолжаем популяризировать и развивать культуру потребления в Калуге», - заявила директор Калужского завода АО «АБ ИнБев Эфес» Наталья Пахова.

В рамках инициативы сотрудники калужского  завода ежегодно посещают партнерские торговые точки города, чтобы напомнить о правилах ответственной продажи и запрете продажи алкоголя несовершеннолетним.

Всероссийская программа «Искусство ответственного потребления» была запущена в 2022 году и постоянно масштабируется. В 2023 году в ее состав вошел проект «Искусство ответственного вождения», а в начале 2024 года компания выпустила первый в отрасли цифровой тренинг по ответственному обслуживанию и продаже алкогольных напитков для баров и ресторанов.

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