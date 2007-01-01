Председатель СК России заинтересовался делом о нарушении прав ребенка-инвалида в Калужской области
Девочку не обеспечивают лекарственными средствами.
Об этом в комментариях в аккаунте приемной Бастрыкина сообщила ее мама, проинформировал 16 сентября СК по Калужской области.
Девочка-инвалид имеет паллиативный статус, но уже на протяжении долгого времени ее не обеспечивают положенными по закону лекарствами. Из-за этого состояние ребенка ухудшается.
Начата процессуальная проверка. Председатель СК России поручил доложить о ее результатах и принятом процессуальном решении.
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