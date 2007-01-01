Геннадий Новосельцев: Наша общая Победа будет не менее славной, чем та, что советский народ завоевал 80 лет назад

Председатель Законодательного собрания Калужской области поздравил жителей региона с Днем освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков.

Уважаемые жители Калужской области!

В следующем году мы отметим знаменательную дату – 80-летие Великой Победы. Наш регион внес огромный вклад в ее приближение. И сегодня мы празднуем 81-ю годовщину его освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Более 700 дней на нашей земле шли ожесточенные бои. Каждый из этих дней – часть невероятного подвига всего советского народа. Наши воины сражались за каждый клочок земли. Ильинские рубежи, Зайцева гора, Безымянная высота – не просто достояние нашей истории, это вдохновляющие примеры искренней преданности Родине.

На примеры мужества дедов и прадедов сейчас опираются бойцы, которые уже в полной мере продемонстрировали героизм в зоне специальной военной операции. Нет сомнения, что Победа наших защитников, наша общая Победа, будет не менее славной, чем та, что советский народ завоевал 80 лет назад.

От всей души поздравляю вас с Днем освобождения области.

Низкий поклон ветеранам.

Всем калужанам желаю долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья, мира и благополучия.

Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, депутаты регионального парламента