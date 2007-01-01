+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество На Соборном храме в Боровске установили третье мозаичное панно
Общество

На Соборном храме в Боровске установили третье мозаичное панно

Реставрация старинного Покровского собора ещё продолжается.
Дмитрий Ивьев
17:37 сегодня
0 174
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Глава администрации района Николай Калиничев рассказал 16 сентября, что сюжет «Святая Троица» украсил западные ворота.

Размер панно - 22 квадратных метра. Оно выполнено в римской технике командой реставраторов Василия Фортова.

Мозаика создавалась в течение двух месяцев.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
mrTJohn

Отвечают всегда самые нищие, глупые и незащищенные цепи звена. То курьера поймают, который деньги перевез из точки А в точку Б, то нищеброда, который за несколько тысяч отдал свою карту преступникам. А вот настоящие мошенники продолжают своё черное дело и не кашляют. Ну, а коль не поймают ни курьера, ни владельца счета, финансово ответит жертва. Схема проста, и не надо напрягаться.

...
Криминал
Суд постановил вернуть деньги пенсионеру, который переслал мошенникам 500 тысяч рублей
14:48 сегодня
1 658
ecilop

"Шапша улетел в Азербайджан"

...
Экономика и бизнес
Шапша улетел в Азербайджан
13:35 сегодня
2 521
Bungee

Шапша улетел в Азербайджан

...
Экономика и бизнес
Шапша улетел в Азербайджан
12:30 сегодня
2 521
aknis

Заказчик не виноват, подрядчик тоже не виноват - виноват проектировщик. Деньги налогоплательщиков тю-тю. Из статьи не понял, что нас убережёт от ошибок нового проектировщика? Или эти ребята по определению не ошибаются? Если склон сползёт в следующий раз, то арбитражный суд постановит, что место проклятое 😀

...
Благоустройство
В Калуге начали восстанавливать склон музея космонавтики
11:47 сегодня
3 1637
Василёк

типа чинуши думают, что кто-то им на слово поверит ? где результаты проверки деревьев с утвержденным планом ?

...
Благоустройство
В Калуге на Театральной спиливают деревья
08:51 сегодня
3 2080
Василёк

путин не играет в футбол.

...
Общество
В Калуге состоялся "прокурорский футбол"
08:49 сегодня
1 849
shurup

Там выпиливают сухие и больные деревья, сообщили в городской управе.

...
Благоустройство
В Калуге начали массово пилить деревья на улице Театральной
07:52 сегодня
8 2003
mrTJohn

Не далек, похоже, тот день, когда деловое сотрудничество придется налаживать с Таджикистаном, Гондурасом и крупными индустриальными центрами Монголии.

...
Экономика и бизнес
Экономика Калужской области выросла на 21,8%
07:28 сегодня
3 895
mrTJohn

А обрабатывать от вредителей можно как-то деревья? Хотя бы белить стволы по-дедовски.

...
Благоустройство
В Калуге на Театральной спиливают деревья
07:18 сегодня
3 2080
Tomer Savoia

Ну вот те, что со Сквера Мира убрали, на площади Победы и установят!

...
Авто и транспорт
В Калуге опять сдвинули сроки ремонта площади Победы
06:12 сегодня
5 2067
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6InJwcEd2TDBvdGpuWlFJRFNWdDFFWnc9PSIsInZhbHVlIjoiQlFXZVBEYUNqcCs1bElXUUF4eGNNWVo0TjIzZEpsQnViUDQ5Ym5ldFpwQlJ3NkJnUkFtMjcvWmdDejdzU0I0NkVPUXVDbjJXQndiblJ5bGR3b0JDUEdmdWp3OVBZTmVwTks4Yk9LanJoRmZrWnZ6b3BrdjNkaTFWZDQyQjVabUZVK3pzOS9JME9mY3N3U1p1WmVzNHZHc2pJRjZMbk5XM1JiOFpPL2p5ZjJLWWx5QkhOSmh4QnpwVEpRZ0hpUDdDMGU0MTFEUzdXU0dQSWdOSFdyMVBxUEQvWUl5dy93ZjlGTFFmSDV2Y3VFeEFDaG5SNFBodFk4RHBXNkFJellLWENKYzZhQ1lyaGwxdTRxeUVYQytYYnRvYU9EUXpIQnVidG4ra3p3K2d6U1lSSWZwK2hSUU5WRGpnbkhaaUJ6cy9DaXNHaTFrenQrZjZmbkFBMmswelQxUUZjTTU0TWtFRGo5VEVKUUE5WTBDUjdmeTM0YzFhU2sydUV0WWtsR3J3Vm05cnl1djcxTGdjWXptdEVoS3k1N1RicC9INHF3SkNpK3UraVV1cUtYclQxelBsdXJ0ZnZqUEhBaWlrNzRLcHFOQXprQld2TmZEYThJZXdkclIvdlN1UWhackVMemxkZDlmbU9TNG9OUVpScVdacjFSclJqdzB2d25jR0Z6WklMUGJQWHZkMWd3Y0s1REhUQ1lTSHNLa21ZbFBCc2M3N0Y5NFZQak1GOUhNZDA4ZkNyU1ZVaTRzcHRZZjVHdmdIVVNwTG4xblZSdnBBall5cGVvRklwdDkzZkZTckNIZXg3MHJEUHFNa3NiVkJCc1JiakN2My80MXBxQmFyWEtMSCIsIm1hYyI6ImY3MDJlMjI5ZDYyMzA4NmFmYTdjMDJmNGRlOGNlYzg4NzgxZWQ2NWQ4NTcxNzNkMGIyN2ZhOGI0ZTE5NmE5NDUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IloyL2t3V000eHdVMWZNblRTMys0WVE9PSIsInZhbHVlIjoiay9NWmNMOTdUY3QyZ3I0VmZ0RktncjZVS21lR1MyWUwxVzg2dERsWnBjRUtpeldFZ0h4a0NVQWdhakxyamlSSTZKTHJXelZKNlhIUG00VjRsVkc3bzZpdWFHRHVkS2MrTXpqSEZVdVl1MDc0TEJuMUdqYksrNVZibU9qanUwZlJIeDN2SzhYODJnQmRYVmlJQkx2dUY0QmhYYXpTUlg1NHN5ZHFtaDA4N1NqZjYyT3NaVzBRY1ZWcFFON2tqOW94cmxyZEo1RkhSLzl2T3haMzZobFZYYU45VHRuOGtobC9TSlAzbTFKcXNsYjA4R0tDR1ZRVWdnTkRXdUtUdS9qWmxlMkdoYXg5MC96S1dPY2ZsVGczcmpVRjZGVE14Q2Y4THZrc0FyYkQ3MW9WR1dUMWhCWTBPcGhOc3phNER0cGZrYUZ1QTQ0dmd0UmExb2d0dnVETmFnV3ZjWlZ4ckFUeVZTdGU3dmlqOTlNQitYOXhvT2IzNEpSUU9SUWpQNVp2Mk12djQwaUM5QUdZTUNMRVJ5V0RpNHZ6OUg3cWZnNGF6RmNUWUNoc0hoeVExTDZxYTkzbGF5cUdJZ2FENytXYiIsIm1hYyI6IjZlM2VmODBjMTdjOGMxN2Q4NDNkYjRjMjEzNzMxNTcyZWE1NGUwZjNkNmYyYmE2ZjE5Y2VjMDM4YWYyZmI2OGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+