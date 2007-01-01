Больше 350 калужан направили на обучение по нацпроекту «Демография»
Чаще всего калужане выбирают образовательные программы «1С Программист», «Бухгалтер для крупного и малого бизнеса», «Кадровое дело» и «Психолог-консультант».
Обучение проходит очно и дистанционно. Заявления принимаются на портале «Работа России» или в центрах занятости.
Отвечают всегда самые нищие, глупые и незащищенные цепи звена. То курьера поймают, который деньги перевез из точки А в точку Б, то нищеброда, который за несколько тысяч отдал свою карту преступникам. А вот настоящие мошенники продолжают своё черное дело и не кашляют. Ну, а коль не поймают ни курьера, ни владельца счета, финансово ответит жертва. Схема проста, и не надо напрягаться....
Заказчик не виноват, подрядчик тоже не виноват - виноват проектировщик. Деньги налогоплательщиков тю-тю. Из статьи не понял, что нас убережёт от ошибок нового проектировщика? Или эти ребята по определению не ошибаются? Если склон сползёт в следующий раз, то арбитражный суд постановит, что место проклятое 😀...