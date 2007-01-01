152

Больше 350 калужан направили на обучение по нацпроекту «Демография»

Дмитрий Ивьев

Людям, которые хотят сменить квалификацию, предлагают на выбор около 240 вариантов в различных сферах, рассказали 16 сентября в правительстве региона.

Дмитрий Ивьев 152 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники