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Общество

Больше 350 калужан направили на обучение по нацпроекту «Демография»

Людям, которые хотят сменить квалификацию, предлагают на выбор около 240 вариантов в различных сферах, рассказали 16 сентября в правительстве региона.
Дмитрий Ивьев
15:01 сегодня
0 152
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Чаще всего калужане выбирают образовательные программы «1С Программист», «Бухгалтер для крупного и малого бизнеса», «Кадровое дело» и «Психолог-консультант».

Обучение проходит очно и дистанционно. Заявления принимаются на портале «Работа России» или в центрах занятости.

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калужская область
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Лента комментариев
mrTJohn

Отвечают всегда самые нищие, глупые и незащищенные цепи звена. То курьера поймают, который деньги перевез из точки А в точку Б, то нищеброда, который за несколько тысяч отдал свою карту преступникам. А вот настоящие мошенники продолжают своё черное дело и не кашляют. Ну, а коль не поймают ни курьера, ни владельца счета, финансово ответит жертва. Схема проста, и не надо напрягаться.

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aknis

Заказчик не виноват, подрядчик тоже не виноват - виноват проектировщик. Деньги налогоплательщиков тю-тю. Из статьи не понял, что нас убережёт от ошибок нового проектировщика? Или эти ребята по определению не ошибаются? Если склон сползёт в следующий раз, то арбитражный суд постановит, что место проклятое 😀

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типа чинуши думают, что кто-то им на слово поверит ? где результаты проверки деревьев с утвержденным планом ?

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mrTJohn

А обрабатывать от вредителей можно как-то деревья? Хотя бы белить стволы по-дедовски.

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В Калуге на Театральной спиливают деревья
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Tomer Savoia

Ну вот те, что со Сквера Мира убрали, на площади Победы и установят!

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