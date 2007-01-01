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Общество

В Калужской области привили от гриппа 45 962 человека

Вакцинацию прошли 36 361 взрослый и 9601 ребенок, рассказали 16 сентября в региональном министерстве здравоохранения.
Дмитрий Ивьев
15:31 сегодня
0 162
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Там напомнили, что оптимально делать прививку от гриппа с сентября по ноябрь.

- Вакцина от гриппа содержит ослабленные штаммы вируса или его частицы, - напомнили в Минздраве. - Его количество в вакцине настолько незначительно, что не сможет поразить организм, однако иммунитет распознает его и сможет с ним бороться. Каждый год появляются новые штаммы, вирус мутирует и ученые модернизируют вакцину.

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здравоохранение калужская область
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Лента комментариев
mrTJohn

Отвечают всегда самые нищие, глупые и незащищенные цепи звена. То курьера поймают, который деньги перевез из точки А в точку Б, то нищеброда, который за несколько тысяч отдал свою карту преступникам. А вот настоящие мошенники продолжают своё черное дело и не кашляют. Ну, а коль не поймают ни курьера, ни владельца счета, финансово ответит жертва. Схема проста, и не надо напрягаться.

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Заказчик не виноват, подрядчик тоже не виноват - виноват проектировщик. Деньги налогоплательщиков тю-тю. Из статьи не понял, что нас убережёт от ошибок нового проектировщика? Или эти ребята по определению не ошибаются? Если склон сползёт в следующий раз, то арбитражный суд постановит, что место проклятое 😀

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