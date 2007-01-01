В Калужской области привили от гриппа 45 962 человека

Вакцинацию прошли 36 361 взрослый и 9601 ребенок, рассказали 16 сентября в региональном министерстве здравоохранения.

Там напомнили, что оптимально делать прививку от гриппа с сентября по ноябрь.

- Вакцина от гриппа содержит ослабленные штаммы вируса или его частицы, - напомнили в Минздраве. - Его количество в вакцине настолько незначительно, что не сможет поразить организм, однако иммунитет распознает его и сможет с ним бороться. Каждый год появляются новые штаммы, вирус мутирует и ученые модернизируют вакцину.