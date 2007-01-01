137

Калужанка стала одной из победительниц конкурса наставников патриотического воспитания

Дмитрий Ивьев

Наталья Юдина из школы №1 Людиново стала лучшей в финале, который на прошлой неделе прошел в Волгограде, рассказали в понедельник в правительстве региона.

Дмитрий Ивьев 137 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники