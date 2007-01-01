Работники калужского центра «Содействие» поделились опытом с представителями четырех регионов

Об этом 16 сентября сообщил министр труда и социальной защиты Калужской области Павел Коновалов.

На стажировку к нам приехали представители семейных центров из Ивановской, Курской областей, Мордовии и Приморского края.

Как отметил Коновалов, такая практика обмена опытом продолжится.