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Общество

Работники калужского центра «Содействие» поделились опытом с представителями четырех регионов

Дмитрий Ивьев
12:40 сегодня
0 142
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Об этом 16 сентября сообщил министр труда и социальной защиты Калужской области Павел Коновалов.

На стажировку к нам приехали представители семейных центров из Ивановской, Курской областей, Мордовии и Приморского края.

Как отметил Коновалов, такая практика обмена опытом продолжится.

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Лента комментариев
mrTJohn

Отвечают всегда самые нищие, глупые и незащищенные цепи звена. То курьера поймают, который деньги перевез из точки А в точку Б, то нищеброда, который за несколько тысяч отдал свою карту преступникам. А вот настоящие мошенники продолжают своё черное дело и не кашляют. Ну, а коль не поймают ни курьера, ни владельца счета, финансово ответит жертва. Схема проста, и не надо напрягаться.

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aknis

Заказчик не виноват, подрядчик тоже не виноват - виноват проектировщик. Деньги налогоплательщиков тю-тю. Из статьи не понял, что нас убережёт от ошибок нового проектировщика? Или эти ребята по определению не ошибаются? Если склон сползёт в следующий раз, то арбитражный суд постановит, что место проклятое 😀

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