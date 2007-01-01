В Калужской области за неделю дорожные камеры зафиксировали 35 111 нарушений правил дорожного движения

Данные приведены за период с 6 по 12 сентября.

Их представил ЦБДД.

Так, чаще всего водители превышали скорость – 22 408 раз.

Также автомобилисты нарушали правила проезда перекрестков – 8 283 раза;

Не пристегивались ремнями безопасности – 2 800 раз;

Выезжали на встречную полосу – 1 041 раз;

Останавливались и парковались в неположенном месте – 325 раз;

Не пропускали пешеходов – 211 раз;

И совершали движение по обочине – 43 раза.