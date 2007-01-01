В Калужской области за неделю дорожные камеры зафиксировали 35 111 нарушений правил дорожного движения
Данные приведены за период с 6 по 12 сентября.
Их представил ЦБДД.
Так, чаще всего водители превышали скорость – 22 408 раз.
Также автомобилисты нарушали правила проезда перекрестков – 8 283 раза;
Не пристегивались ремнями безопасности – 2 800 раз;
Выезжали на встречную полосу – 1 041 раз;
Останавливались и парковались в неположенном месте – 325 раз;
Не пропускали пешеходов – 211 раз;
И совершали движение по обочине – 43 раза.
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