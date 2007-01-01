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Главная Новости Общество В Калужской области за неделю дорожные камеры зафиксировали 35 111 нарушений правил дорожного движения
Новость дня Общество

В Калужской области за неделю дорожные камеры зафиксировали 35 111 нарушений правил дорожного движения

Данные приведены за период с 6 по 12 сентября.
Анастасия Каторгина
09:40 сегодня
0 203
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Их представил ЦБДД.

Так, чаще всего водители превышали скорость – 22 408 раз.

Также автомобилисты нарушали правила проезда перекрестков – 8 283 раза;

Не пристегивались ремнями безопасности – 2 800 раз;

Выезжали на встречную полосу – 1 041 раз;

Останавливались и парковались в неположенном месте – 325 раз;

Не пропускали пешеходов – 211 раз;

И совершали движение по обочине – 43 раза.

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Лента комментариев
Василёк

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...
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В Калуге на Театральной спиливают деревья
08:51 сегодня
3 1694
Василёк

путин не играет в футбол.

...
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В Калуге состоялся "прокурорский футбол"
08:49 сегодня
1 734
shurup

Там выпиливают сухие и больные деревья, сообщили в городской управе.

...
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В Калуге начали массово пилить деревья на улице Театральной
07:52 сегодня
8 1766
mrTJohn

Не далек, похоже, тот день, когда деловое сотрудничество придется налаживать с Таджикистаном, Гондурасом и крупными индустриальными центрами Монголии.

...
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Экономика Калужской области выросла на 21,8%
07:28 сегодня
3 765
mrTJohn

А обрабатывать от вредителей можно как-то деревья? Хотя бы белить стволы по-дедовски.

...
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В Калуге на Театральной спиливают деревья
07:18 сегодня
3 1694
Tomer Savoia

Ну вот те, что со Сквера Мира убрали, на площади Победы и установят!

...
Авто и транспорт
В Калуге опять сдвинули сроки ремонта площади Победы
06:12 сегодня
5 1906
ILR

Посидели, посидели - и решили, что экономика выросла на 21,8%...😊

...
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Экономика Калужской области выросла на 21,8%
20:54 15.09
3 765
Mubuca

Принимал в гостях-это как?

...
Спорт
«Калуга» пропустила на последней минуте и умудрилась отыграться
19:26 15.09
1 986
kaluga2

Этот бычара научит, как родину любить.

...
Образование
Калужские волонтеры провели мастер-класс для школьников Тарусы
19:07 15.09
2 587
Александр KU

Спросите у жителей хотят ли он там видеть жк? Или может все таки лучше парк атракционов или аквапарк или стадион. Центр города должен быть для людей!

...
Недвижимость и ЖКХ
Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами
16:35 15.09
11 10643
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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