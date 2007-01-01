В Калужской области суд защитил права пациента
В феврале 2020 года гражданин обратился в поликлинику с жалобами на плохое самочувствие, слабость и температуру. Медики поставили диагноз ОРВИ, хотя симптомы указывали на заболевании новой коронавирусной инфекцией COVID 19.
Судебно-медицинская экспертиза установила факт некачественных медицинских услуг, которые повлекли увеличение срока лечения, неверное назначение медикаментов, повлекшее опасность для опасность токсического поражение органов.
Суд принял во внимание стресс и страх за свои жизнь и здоровье истца при оказании ответчиком медицинской помощи ненадлежащего качества. Решением Обнинского городского суда Калужской области с учрежденя-ответчика в его пользу взыскано 90 000 рублей.
А знаете в чем прикол *уважаемые* чиновники горуправы. Деревья пилятся весной перед летом. Мониторятся они круглый год. Зачем их пилить щас? Вы всем открыли взгляд на ул. Театральную, обшарпанные здания, дырявые крыши, везде какая то разруха (вспоминаем профессора Преображенского). Посмотрите на фото Калуги 1975 годов, никому деревья не мешались, в она форточки не лезли, хотя были очень ветвистые. Калуга станет как МСК или Тула скоро. Зачем на кирова деревья срубили и посадили новые? Зачем тоже самое сделали на Степанке?...