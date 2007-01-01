В Калужской области суд защитил права пациента

В Обнинске истец заявил о некачественных медицинских услугах.

В феврале 2020 года гражданин обратился в поликлинику с жалобами на плохое самочувствие, слабость и температуру. Медики поставили диагноз ОРВИ, хотя симптомы указывали на заболевании новой коронавирусной инфекцией COVID 19.

Судебно-медицинская экспертиза установила факт некачественных медицинских услуг, которые повлекли увеличение срока лечения, неверное назначение медикаментов, повлекшее опасность для опасность токсического поражение органов.

Суд принял во внимание стресс и страх за свои жизнь и здоровье истца при оказании ответчиком медицинской помощи ненадлежащего качества. Решением Обнинского городского суда Калужской области с учрежденя-ответчика в его пользу взыскано 90 000 рублей.