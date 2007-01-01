В Калуге состоялся "прокурорский футбол"
12 мужских и 3 женские команды, представляющие правоохранительные органы России, боролись за победу.
Первенство среди мужчин взяла прокуратура Орловской области, второе место досталось нашим соседям из Тулы, замкнула тройку победителей команда нижегородцев.
В женском зачете первое место получила "Ника", серебро досталось "Калужаночке", а бронзу забрала сборная команда прокуратуры Москвы и Генеральной прокуратуры РФ.
А знаете в чем прикол *уважаемые* чиновники горуправы. Деревья пилятся весной перед летом. Мониторятся они круглый год. Зачем их пилить щас? Вы всем открыли взгляд на ул. Театральную, обшарпанные здания, дырявые крыши, везде какая то разруха (вспоминаем профессора Преображенского). Посмотрите на фото Калуги 1975 годов, никому деревья не мешались, в она форточки не лезли, хотя были очень ветвистые. Калуга станет как МСК или Тула скоро. Зачем на кирова деревья срубили и посадили новые? Зачем тоже самое сделали на Степанке?...