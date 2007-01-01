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Новость дня Общество

В Калуге за неделю родились 60 детей

С 9 по 14 сентября на свет появились 31 мальчик и 29 девочек, сообщили в городском загсе.
Дмитрий Ивьев
09:15 сегодня
0 273
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В двух семьях родились двойни.

Также за одну неделю сентября в Калуге сыграли 61 свадьбу.

С начала года в Калуге родились 2646 детей, сыграно 1927 свадеб.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Циолковский никогда не встречался с Королевым, и сведения о его знакомстве с К.Э. Циолковским, кроме  мемуарных источников некого электромонтёра Тетёркина, нигде не встречаются. Это обыкновенный миф или красивая легенда, и непонятно, кому понадобилось соединять несоединимое.

...
Статьи, аналитика, репортажи
15 сентября в Калугу приезжал Сергей Королев
09:31 сегодня
1 390
дядя саша 1

А что там есть места для парковки авто будущих жителей, есть возможность расширить дороги? Может жители будут перемещаться с помощью телепортации? Или центр города будет мертво стоять в пробке

...
Недвижимость и ЖКХ
Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами
08:57 сегодня
10 7597
Alexandr Seva

Гражданин Денисов, подрядчики то ваши...

...
Авто и транспорт
В Калуге опять сдвинули сроки ремонта площади Победы
07:35 сегодня
4 1447
Alexandr Seva

А знаете в чем прикол *уважаемые* чиновники горуправы. Деревья пилятся весной перед летом. Мониторятся они круглый год. Зачем их пилить щас? Вы всем открыли взгляд на ул. Театральную, обшарпанные здания, дырявые крыши, везде какая то разруха (вспоминаем профессора Преображенского). Посмотрите на фото Калуги 1975 годов, никому деревья не мешались, в она форточки не лезли, хотя были очень ветвистые. Калуга станет как МСК или Тула скоро. Зачем на кирова деревья срубили и посадили новые? Зачем тоже самое сделали на Степанке?

...
Благоустройство
В Калуге начали массово пилить деревья на улице Театральной
07:33 сегодня
6 1159
Н.Влюбчивый

Калужские бездельники заботливо создают убытки магазинам рядом с которыми валяются спиленные деревья.

...
Благоустройство
В Калуге начали массово пилить деревья на улице Театральной
23:39 14.09
6 1159
Василёк

когда никто ни за что не отвечает - брехать можно сколько угодно. Но судя по динамике дармоедам этим не долго осталось и они это чувствуют.

...
Авто и транспорт
В Калуге опять сдвинули сроки ремонта площади Победы
21:40 14.09
4 1447
Василёк

как-будто бы только что решили ! 🤓 А может быть там еще раз попробовать тюз построить ? А то на месте рынка крематорий какой-то получился.

...
Недвижимость и ЖКХ
Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами
21:32 14.09
10 7597
Василёк

а кто их в подвале закрыл ? или это они уже в бункере ?

...
Экономика и бизнес
Экономика Калужской области выросла на 21,8%
21:10 14.09
1 488
Shyshka

Там же был цех КЗАМЭ, который лет 15 назад благополучно снесли.

...
Недвижимость и ЖКХ
Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами
20:52 14.09
10 7597
ниссан

хрен маслали😃

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге раскопали пешеходную часть улицы Театральной
20:10 14.09
3 1287
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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