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В Калуге за неделю родились 60 детей

Дмитрий Ивьев

С 9 по 14 сентября на свет появились 31 мальчик и 29 девочек, сообщили в городском загсе.

Дмитрий Ивьев 273 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники