+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Редкое природное явление заметили в калужском небе
Новость дня Общество

Редкое природное явление заметили в калужском небе

Вечером в пятницу, 13 сентября, калужанка Оксана Вахтурова опубликовала снимки красного свечения на небе.
Дмитрий Ивьев
08:27 сегодня
0 497
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Днем ранее там наблюдалось северное сияние.

Красная полоса на небе – это полярная дуга-SAR. Она появляется, когда электроны в верхней части ионосферы Земли разогреваются.

Причиной этому, видимо, стала магнитная буря.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
6 оценили
17%
0%
0%
17%
33%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
mik27

Летом что они все делали

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге раскопали пешеходную часть улицы Театральной
12:15 сегодня
1 92
mik27

Это там дом поджигали

...
Недвижимость и ЖКХ
Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами
11:42 сегодня
3 613
mik27

К новому году хоть сделают ?

...
Авто и транспорт
В Калуге опять сдвинули сроки ремонта площади Победы
11:40 сегодня
2 275
Mubuca

Лучше бы построили футбольный стадион.

...
Недвижимость и ЖКХ
Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами
11:14 сегодня
3 613
Meshootka

"...возле дороги появится ограждение" - очень странная логика. На таком же кольце - сквере Мира ограждение убрали...

...
Авто и транспорт
В Калуге опять сдвинули сроки ремонта площади Победы
10:21 сегодня
2 275
Meshootka

А зачем проводить слушания, если уже решили, что будут очередные "свечки"?

...
Недвижимость и ЖКХ
Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами
09:48 сегодня
3 613
Василёк

кто-то на флажок засмотрелся ? А я говрил что он увеличит аварийность.

...
Происшествия
В Калуге «Опель» и «Инфинити» столкнулись у Гагаринского моста
22:38 13.09
1 910
Василёк

позорище на всю страну.

...
Благоустройство
В Калуге начали восстанавливать склон музея космонавтики
22:37 13.09
2 1173
Василёк

главное чтоб в первомайске о чем-то отчетаться ? А что с площадью победы притихли, кп40 ? Облизывали-облизывали горуправу. Наговаривали на граждан, что им только из-за бардюров не комфортно. Пели песни, что как ни к августу, так к сентябрю доделают. И что теперь ? Очередной приступ коллективной импотенции ?

...
Авто и транспорт
«Только ямы и разруха»: новый асфальт на улице Чижевского появится в 2025 году
22:36 13.09
3 968
mason

Сейчас проезжал по Пушкина, установили дополнительно знак "главная дорога" на Пушкина и на Королева. Теперь точно стало, как раньше 😀

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяли разметку на улице Пушкина
20:54 13.09
11 2098
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IlIreng3Nm92VTlpZVEya2pEUmxTMVE9PSIsInZhbHVlIjoiQm9lNjNjZ2R0bW1hdVlnTGh1K3ZqRml0SWV5ayt1WDdKR2Nmcm1kek1HQ0gwd3RvSkRnck9GaTQ2azFsclBoQUh5MnhyWEswaFZFbWJBODBZYkhEcXJOc2xRSlJTQzI0VGR5bUk4K3F4MFdIYmVrMnY1WFpkcHNrTWJ3ekQwYS94ajdVU2JzMnJja290ME5HQ0RLd0tTb0RDQW5QenhJNjltVlRFbmt4Zkk4LzQ0NDQrZGNudEpvZGl2dTVMQ0dUR1ZKQ29ZYUs4eFlYMjg2UXF6Y2IzYWJ1R0tVSkpmSzFNRitKdmcxVDhocm9BV0dtaUMvSHJPQ0FBU0U2WmMveHV2SEIwZ0kxWm9rbEYrZml1U2Y2NWJ5WGdNZDNyVGFFek5ySkVEUG82VlBITjRwMndqMjZhMDZhUG9DM0ZwaHFNRkcxczFXWmtCU1lWYTI0MXVpcmk3cXoxVVFPQ1l5b2hBTjRNcmsvR0RJSHVBd1p6L2RLblNacm52U1kwdW1peG5OcnBmZGxJcjlJMDZhaGhuT29vYmRpaTIvOE5SU2NVdlBTajVBTVBKYTNxRm5wNlBmdE1EdzljcXQ5R0JSV2ljbmw2QmR3M3dpYjZRcFl6QjhienNOSDRtMGloaVRQaFpOUkNkb2RkVkN4L3VBMCtMNDlQbzV2ZjJVeWJueWtEYUIvNzZjQ09oR2Z3OFlra2wwdjJCR2g3VDkxeTFnbHdlM3RXOU96WUcwZHVYcEhKWG1teVd5RXJyS1RCNHhheUtQdVU0M05UZVlVSFg1UHRUVnJjUktCdHI3SUltMFJHdjJhQzBseGtpKzZRRmJzVyt3MTNvQlRpUHNHaGp5TSIsIm1hYyI6IjIxMDMxNmIwMWMwMWEwYWUxMTY5NzRmN2IwNDdlNWU0ODMxZGU3ZjVkMWEzZGIxMGQ3MjA5ZGFkMzdkMTdlYzMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Im9FVVBsQVEvTVBHUUR0WXlGaGJIOHc9PSIsInZhbHVlIjoiTVBldEEzMlplQzNqU1hYdlFHRnc5VFpVQk40QWhkWC95RXc4ak1LRm9yMnlWRmJYdEtETzNQVHM5M0dic00rc0IrODkrMkhZWitiMFV6Q3pKVk12Vkg4L3Ryd2hDUGovMG41VE9objBkb2VBRGdpTmdScWNkVlRseE1QUi9ra3VCeEFLMWx1Umg0K0c3UzRmUTFNS2Z0WXJDelpJM3hmdU1ra1NBOStnbyszYnVCS3hXTEhFdlNLM29lMElyNzhwK1ZCUHJwY093TmNMTVB5NXN1cmU4R3FmL3p0MDRWUjM2cHQyWVQ5L0FYeERqcEU3SFlRSldnVW5wdjJFa0QwYS9hcjFraHlvOGxWdXIrWU91clVqZVJDMG5Pc1ZzYzJBN0hZQzJYY3BXUVpnb05haE92ZndSMDJxY2JGZmVkdTVlZlVrWjE5NGQxVm5GdVdIQzdTS0J6VU1SRWh1aGJZMis1amFOR2RvNklYWkVUMCtNUUNXTDRVNG4xOTZ4MjJjd0xtLzBFVWVWc2NmZWExSHYxcnlvVUo4MHlLUFBlUVRwOU9nR0ZTbGlFSmtQQ2ZYYjlTZDJtd2NnQk5penRsaCIsIm1hYyI6IjQwYTAxZWZhNGY1NmZmMTI2MmM5MzcyMTNiYzllNTdiNGJmMDllMzc5ZWZkZmRhMDE5NDY4N2NmYmMyNDUzYWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+