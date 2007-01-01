Редкое природное явление заметили в калужском небе
Вечером в пятницу, 13 сентября, калужанка Оксана Вахтурова опубликовала снимки красного свечения на небе.
Днем ранее там наблюдалось северное сияние.
Красная полоса на небе – это полярная дуга-SAR. Она появляется, когда электроны в верхней части ионосферы Земли разогреваются.
Причиной этому, видимо, стала магнитная буря.
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Лента комментариев
Василёк
главное чтоб в первомайске о чем-то отчетаться ? А что с площадью победы притихли, кп40 ? Облизывали-облизывали горуправу. Наговаривали на граждан, что им только из-за бардюров не комфортно. Пели песни, что как ни к августу, так к сентябрю доделают. И что теперь ? Очередной приступ коллективной импотенции ?...
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