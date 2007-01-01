Братскую могилу советских солдат благоустроили в Калужской области

Работы проведены в деревне Брежнево, сообщил 13 сентября глава администрации района Александр Анисимов.

На месте старого обелиска установлен новый.

Также там покрасили ограждение, спилили сухие деревья, поставили лавочку и урну.

Ремонт проведен по программе «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества».

В братской могиле похоронены 50 солдат, погибших во время Великой Отечественной войны в 1941-1943 годах.