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Общество

Братскую могилу советских солдат благоустроили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
19:17 сегодня
0 49
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Работы проведены в деревне Брежнево, сообщил 13 сентября глава администрации района Александр Анисимов.

На месте старого обелиска установлен новый.

Также там покрасили ограждение, спилили сухие деревья, поставили лавочку и урну.

Ремонт проведен по программе «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества».

В братской могиле похоронены 50 солдат, погибших во время Великой Отечественной войны в 1941-1943 годах.

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Лента комментариев
maks17

Какой позор. Ничего не делать вовремя-стиль жизни от Денисова & Co

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mason

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Неместный..

У меня нет нет проблем с правилами ПДД. Если ехать с Смоленки по Баумана и Георгиевская, то будет тормозиться поток в сторону Гагарина.

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В Калуге поменяли разметку на улице Пушкина
15:34 сегодня
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dalnoboy19820414

Там не просто круг главный, но и подьезды Пушкина-Королева. Справа все равно на кругу уступать надо. По сути ничего не изменилось. Повторите пдд

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15:13 сегодня
8 1368
VGA

Неместный...

...
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15:06 сегодня
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mason

Если руководствоваться знаками, все осталось, как было

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Kas9l

это называется "ищите пути объезда". Пробка со стороны моста бывает до КНИИТМУ, теперь до Марата будет((((

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ecilop

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не смогли, не успели- значит не сбавились со своими обязанностями-следовательно надо освободить место тем кто может и хочет качественно делать свою работу а не искать оправданий(это касается и "синих мостов" и мусора в городе и многого др,)

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