Братскую могилу советских солдат благоустроили в Калужской области
Работы проведены в деревне Брежнево, сообщил 13 сентября глава администрации района Александр Анисимов.
На месте старого обелиска установлен новый.
Также там покрасили ограждение, спилили сухие деревья, поставили лавочку и урну.
Ремонт проведен по программе «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества».
В братской могиле похоронены 50 солдат, погибших во время Великой Отечественной войны в 1941-1943 годах.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Афиша