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Общество

11 проектов инициативного бюджетирования реализуется в Барятинском районе

Там побывала министр финансов Калужской области Валентина Авдеева.
Дмитрий Ивьев
17:08 сегодня
0 72
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Она рассказала 13 сентября, что жители Барятино попросили усовершенствовать механизм инициативного бюджетирования. Это должно помочь модернизировать детские сады. 

Авдеева осмотрела объекты, которые в прошлом году привели в порядок в рамках программы поддержки.

На 10 проектов потратили 6,3 миллиона рублей. Из них 4,9 миллиона выделены из областного бюджета.

Сейчас реализуются 11 проектов на 8,7 миллиона.

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Лента комментариев
maks17

Какой позор. Ничего не делать вовремя-стиль жизни от Денисова & Co

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mason

Из Правил дорожного движения*

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В Калуге поменяли разметку на улице Пушкина
16:03 сегодня
8 1368
Неместный..

У меня нет нет проблем с правилами ПДД. Если ехать с Смоленки по Баумана и Георгиевская, то будет тормозиться поток в сторону Гагарина.

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяли разметку на улице Пушкина
15:34 сегодня
8 1368
dalnoboy19820414

Там не просто круг главный, но и подьезды Пушкина-Королева. Справа все равно на кругу уступать надо. По сути ничего не изменилось. Повторите пдд

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяли разметку на улице Пушкина
15:13 сегодня
8 1368
VGA

Неместный...

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяли разметку на улице Пушкина
15:06 сегодня
8 1368
mason

Если руководствоваться знаками, все осталось, как было

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяли разметку на улице Пушкина
14:59 сегодня
8 1368
Kas9l

это называется "ищите пути объезда". Пробка со стороны моста бывает до КНИИТМУ, теперь до Марата будет((((

...
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14:27 сегодня
8 1368
ecilop

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ecilop

не смогли, не успели- значит не сбавились со своими обязанностями-следовательно надо освободить место тем кто может и хочет качественно делать свою работу а не искать оправданий(это касается и "синих мостов" и мусора в городе и многого др,)

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