11 проектов инициативного бюджетирования реализуется в Барятинском районе
Там побывала министр финансов Калужской области Валентина Авдеева.
Она рассказала 13 сентября, что жители Барятино попросили усовершенствовать механизм инициативного бюджетирования. Это должно помочь модернизировать детские сады.
Авдеева осмотрела объекты, которые в прошлом году привели в порядок в рамках программы поддержки.
На 10 проектов потратили 6,3 миллиона рублей. Из них 4,9 миллиона выделены из областного бюджета.
Сейчас реализуются 11 проектов на 8,7 миллиона.
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