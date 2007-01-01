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Главная Новости Общество В Калужской области муниципальное предприятие привлекли к административной ответственности
Общество

В Калужской области муниципальное предприятие привлекли к административной ответственности

Организация нарушила сроки оплаты работ.
Анастасия Каторгина
15:55 сегодня
0 170
Прокуратура Калужской области
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Прокуратура Ферзиковского района провела проверку.

Установлено, что с МУП заключили договор на выполнение работ по переводу квартир жилого дома с центрального отопления на индивидуальное АОГВ.

Однако работы муниципальное предприятие в установленный срок не оплатило.

В итоге в отношении МУП было возбуждено дело об административном правонарушении. Виновника привлекли к ответственности.

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Лента комментариев
maks17

Какой позор. Ничего не делать вовремя-стиль жизни от Денисова & Co

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mason

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Неместный..

У меня нет нет проблем с правилами ПДД. Если ехать с Смоленки по Баумана и Георгиевская, то будет тормозиться поток в сторону Гагарина.

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Авто и транспорт
В Калуге поменяли разметку на улице Пушкина
15:34 сегодня
8 1222
dalnoboy19820414

Там не просто круг главный, но и подьезды Пушкина-Королева. Справа все равно на кругу уступать надо. По сути ничего не изменилось. Повторите пдд

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В Калуге поменяли разметку на улице Пушкина
15:13 сегодня
8 1222
VGA

Неместный...

...
Авто и транспорт
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15:06 сегодня
8 1222
mason

Если руководствоваться знаками, все осталось, как было

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14:59 сегодня
8 1222
Kas9l

это называется "ищите пути объезда". Пробка со стороны моста бывает до КНИИТМУ, теперь до Марата будет((((

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ecilop

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ecilop

не смогли, не успели- значит не сбавились со своими обязанностями-следовательно надо освободить место тем кто может и хочет качественно делать свою работу а не искать оправданий(это касается и "синих мостов" и мусора в городе и многого др,)

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