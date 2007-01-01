В Калужской области муниципальное предприятие привлекли к административной ответственности

Организация нарушила сроки оплаты работ.

Прокуратура Ферзиковского района провела проверку.

Установлено, что с МУП заключили договор на выполнение работ по переводу квартир жилого дома с центрального отопления на индивидуальное АОГВ.

Однако работы муниципальное предприятие в установленный срок не оплатило.

В итоге в отношении МУП было возбуждено дело об административном правонарушении. Виновника привлекли к ответственности.