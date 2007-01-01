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Бумажные фабрики России: с рабочим настроем и увлечённым сердцем

16:00 сегодня
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В канун Дня работников леса мы встретились с руководителем компании «Объединённые бумажные фабрики» Дмитрием Дулькиным — человеком, объединившим ведущие бумажные производства России и вкладывающим в отрасль не только профессионализм, но и своё сердце. Два из четырёх предприятий федерального кластера работают в Калужской области. 

— Дмитрий Александрович, многим кажется, что бумажное производство — ​это рутина. Картон, упаковка… Но однажды мы увидели школьные вау-­тетради, которые производят на вашей площадке в Полотняном Заводе. Это взрыв эмоций, фантазии и позитива. Как удаётся совмещать строгость производственного процесса с порывами души? 

— Любое дело будет выполнено хорошо, если подходить к нему не только с мерками стандартов, но и с фантазией, с искрой, с желанием передать людям частичку своей души.

Мы не только выпускаем продукт — мы стремимся активно участвовать в жизни регионов, осуществлять социальные проекты, заботиться о настоящем и будущем отрасли, растить достойную смену специалистам ЦБП. 

— Совсем недавно Компания ОБФ провела в Калужской области III фестиваль «Бумажное сердце». Каких целей удалось достичь? 

— В первую очередь хотелось пробудить интерес калужан и гостей региона к бумажной промышленности, поднять престиж рабочей профессии в нашей отрасли, открыть новые стороны производства и использования бумажной продукции. 

И ожидания оправдались — ​участники праздника проявили самый неподдельный интерес к теме бумажного производства. На музейной территории Полотняного Завода, одного из исторических центров бумажной промышленности России, собралось более пяти тысяч человек из разных городов России. Были конкурсы, выставки, экскурсии, мастер-­классы, эко­лекции. Участники сделали из бумаги даже макет исторической Калуги.  Мы постарались показать, что бумага — ​это многогранный материал. Он окружает нас всю жизнь. Мы используем его в образовании, работе, творчестве, в обычной бытовой жизни. Бумага — ​это то, без чего не обойтись. 

— Благодаря вашим усилиям в Полотняном Заводе появился «Бузеон» — ​единственный в России музей бумаги. Расскажите об этом проекте. 

— «Бузеон» мы основали в 2018 году к 300-летию местной бумажной фабрики. Здесь собраны экспонаты от времён создания бумаги до наших дней. Представлены и образцы бумаги, и машины, которые её делали и делают. 

В формировании экспозиции участвовала вся страна — ​от антикварных лавок до ведущих НИИ. 

— Ведущие предприятия региона заявляют о нехватке рабочих рук. Как ваша компания решает эту проблему? 

— Мы не только ищем новые кадры, мы инициативно готовим их для себя. На базе техникума в городе Кондрово, где расположена наша Троицкая бумажная фабрика (ТБФ), при поддержке нашей компании запущена программа подготовки специалистов ЦБП. Студентам выплачивается корпоративная стипендия.

Кроме того, в этом году на базе САФУ благодаря усилиям ОБФ появилась магистерская программа, в рамках которой можно обучиться новой специальности: ​«технолог гофропроизводства». 

Также мы провели первую научно-­методологическую конференцию на тему «ЦБП: обучение, развитие и укрепление кадрового потенциала», где представители власти, бизнеса и образовательных учреждений страны смогли обсудить актуальные вопросы, которые стоят перед отраслью, и обменяться опытом. 

Важно отметить, что на предприятиях компании активно действует и развивается программа наставничества. Это позволяет нам передавать опыт новому поколению специалистов. Мы вообще трепетно относимся к знаниям. Кстати, отчасти благодаря именно этому у Троицкой бумажной фабрики — ​предприятия с 230-летней историей, которое вошло в состав Объединённых бумажных фабрик в 2022 году, — началась вторая жизнь. Нам удалось восстановить производство, и теперь эта фабрика — ​единственная в стране, выпускающая пергамент. 

— Что Вы хотели бы пожелать работникам отрасли в их профессиональный праздник — ​День работников леса? 

— Крепкого здоровья, хорошего рабочего настроения, новых достижений и перспектив. Также желаю всем сохранять чувство гордости за свою профессию и своё предприятие. Убеждён, что благодаря вам, людям, преданным своему делу и переживающим за него всей душой, лесная отрасль продолжит развиваться, а все намеченные задачи будут успешно выполнены.

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VGA

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mason

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