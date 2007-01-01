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Общество

Представители комитета по туризму Москвы приехали изучать опыт Калуги

Визит также направлен на укрепление сотрудничества, рассказали 13 сентября в региональном Минкульте.
Дмитрий Ивьев
11:40 сегодня
1 162
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Москвичи представили различные туристические маршруты.

Кроме того, обсуждался туристический потенциал нашей области. 

Представители отрасли провели переговоры с калужскими турагентствами.

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калужская область
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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
Неместный..

Ветки не видел, но они бывали там периодически. А вот строительный мусор привозили и не раз. До дач метров 500, и что бы не платить за вывоз, везут к ближайшим контейнерам. С сжиганием тоже есть ограничение, могут штраф выписать.

...
Благоустройство
В Калуге установят камеры наблюдения рядом с мусорными контейнерами
11:01 сегодня
6 1572
Неместный..

Круг главный, от Каменного моста в сторону Гагарина станет ехать веселее. С Смоленки там хватает транспорта.

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяли разметку на улице Пушкина
10:53 сегодня
1 762
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Общество
13 сентября в Калуге открылся Зимний театр
09:57 сегодня
5 3875
mik27

Китайские власти уже пришли.

...
Авто и транспорт
В Калуге снимут старый асфальт на улице Чижевского
09:26 сегодня
3 921
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Вообще калужский театр за свою историю сменил  девять помещений, и горел он не один раз, и в этом смысле театру постоянно не везло.

...
Общество
13 сентября в Калуге открылся Зимний театр
08:43 сегодня
5 3875
VGA

13(2).09.1771 – установлено празднование иконе Калужской Божией Матери в память об избавлении Калужской земли от чумы.

...
Общество
13 сентября в Калуге открылся Зимний театр
07:20 сегодня
5 3875
elisei

Когда весь дом разгонят уже,весь город раскопают,и нечего не делают!Молодежная,Платова 3 неделю проезжаю,не каких изменений толком,кроме знаков.Чижевского уже второй год такая дорога,все сделать не могут,очередное лето прошло,не успели они..Склон тоже самое,и тд.Пора китайских властей пригласить в Калугу,и сделать как у них,казнь чиновников за не выполнение!

...
Авто и транспорт
В Калуге снимут старый асфальт на улице Чижевского
17:19 12.09
3 921
Meshootka

От чего защищает эта ветро/водо/солнцепроникающая "остановка"?

...
Благоустройство
Владислав Шапша проверил, как чиновники выполняют его поручения
17:01 12.09
3 907
ILR

Вы наверное видите часто такое - дачник на своём легковом авто на крыше везёт ветки и деревья, что-бы выкинуть это всё в контейнер. (тут должен стаять смайлик, которого нет в данном выборе смайликов).

...
Благоустройство
В Калуге установят камеры наблюдения рядом с мусорными контейнерами
15:22 12.09
6 1572
ILR

Дмитрий Ивьев, в статье должна быть вся история до укладки асфальта - когда калужане начали жаловаться на отвратную дорогу, какие "рукожопики" делали ямочный ремонт, можно даже по-фамильно (страна должна знать своих героев), а не только название организации, когда срезали асфальт и сколько прошло времени до укладки. Ну и приблизительно, сколько матюков прозвучало в адрес чиновников во главе с Денисовым.

...
Авто и транспорт
В Калуге начали асфальтировать улицу Билибина
15:03 12.09
1 659
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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