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Сезонные овощи в Калужской области подешевели на 2-8%

Дмитрий Ивьев

О результатах мониторинга цен в пятницу, 13 сентября, рассказали в правительстве региона.

Дмитрий Ивьев 166 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники