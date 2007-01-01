Калужане смогут до 16 сентября подать заявку на участие в III Школе Интернет-БЕЗопасности

В пятницу об этом сообщили в правительстве региона.

Само мероприятие состоится со 2 по 6 октября. Ожидается, что туда приедет около 250 студентов и молодых специалистов из ИТ-сферы.

Как отметила руководитель управления молодежной политики Калужской области Елена Валуева, калужане могут усовершенствовать свои знания и навыки в области цифровой и правовой грамотности.

Проект реализуется в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030».