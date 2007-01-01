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Зачем ребенку идти в онлайн-школу, если есть обычная?

Вебинары, онлайн-курсы и даже онлайн-университеты уже стали нормой для взрослого мира.
15:11 сегодня
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Но когда речь идет о детях, к обучению в интернете все еще относятся с недоверием. И сегодня мы на примере «Онлайн-школы №1» расскажем, можно ли в 2023 году получить полноценное среднее общее образование, если приходить в школу всего четыре раза в год.

Онлайн vs оффлайн

Если театр начинается с вешалки, то общеобразовательная школа – с толпящихся в гардеробах школьников с тяжелыми рюкзаками и запаха пищи из столовой. Некоторых родителей неприятно удивляет длина алфавита, буквами которого названы классы. Ведь в школах сегодня учатся немало детей и параллелей набирается впечатляющее количество. Часть мам, пап и бабушек с дедушками от таких первых впечатлений начинают задумываться о дистанте – онлайн-обучение кажется им весьма привлекательным. 

«Тренд на дистанционное образование сильно изменил ландшафт рынка и контингент школы, – отмечает операционной директор „Онлайн-школы №1“ Дмитрий Яковлев. – Изначально наша платформа задумывалась для детей, которые не могут посещать школу офлайн из‑за хронических или частых болезней, переездов родителей в другие страны, из‑за занятий профессиональным спортом и столкновений с буллингом. Сейчас же онлайн-обучение детей воспринимается как полноценная альтернатива школе. А одна из основных причин перехода – недовольство качеством образования в традиционных школах».

Гибкий график обучения

Онлайн-образование позволяет строить гибкий график и адаптировать учебный процесс под себя. Это особенно важно для детей, которые хотят преуспеть в спорте, ИТ, музыке и других направлениях, требующих глубокого погружения в тему. В дистант-формате комфортнее учиться и детям с особыми образовательными потребностями. Наконец, индивидуальный подход нужен и тем родителям, которые ведут мобильный образ жизни и не хотели бы, чтобы от этого страдала учеба ребенка.

Индивидуальный подход в обучении

Занятия на дистанте проходят в небольших классах. Так каждый ученик на виду и успевает за время урока пообщаться с педагогом. Например, в «Онлайн-школе №1» классы ограничены по численности: в младшей школе учатся по 8 человек, а в старшей – до 25. В проектных группах занятия ведут для 5-6 человек.

Возможность заниматься у сильных педагогов

Цифровое обучение дает детям хорошую возможность учиться у лучших специалистов, не теряя времени на дорогу.

«Особую ценность для нас представляют педагоги, – рассказывает Дмитрий Яковлев. – В „Онлайн-школе №1“ строгий многоэтапный отбор лучших преподавателей. Мы – коммерческая организация, поэтому можем предлагать педагогам более интересные условия по сравнению с государственными школами, что мы и делаем. У нас работают десятки учителей года и востребованных специалистов».

Учеба из любой точки мира

С другой стороны, отпадает необходимость добираться до школы, что экономит время и деньги на дорогу. Эти ресурсы можно потратить на другие важные для ребенка вещи: отдых, общение с семьей или увлечения.

Поддержка как ученика, так и родителя

В «Онлайн-школе №1» у каждого ученика и родителя есть личный куратор, который следит за успеваемостью и психологическим состоянием ребенка. Наставники помогают детям быстро влиться в коллектив и социализироваться через совместные активности: чаты, клубы и курсы по интересам. В школе есть штатные психологи – к ним можно обратиться лично и анонимно.

Что важно иметь в виду при выборе онлайн-школы?

При выборе онлайн-школы специалисты рекомендуют обращать внимание на такие важные моменты, как ежедневные живые уроки с учителями, наличие собственной образовательной платформы, обучение небольшими группами, а также наличие лицензии и возможности пройти аттестацию в партнерских школах. Кроме того, стоит изучить педагогический состав учебного заведения.

А протестировать на себе это формат можно на бесплатной пробной неделе обучения, которую предлагает Онлайн-школа №1. 

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VGA

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