Юрий Моисеев поздравил сотрудников прокуратуры

Прокуратура Калужской области отмечает 80-летие.

Ведомство было образовано в 1944 году и по сей день обеспечивает законность и правопорядок в регионе. С юбилеем сотрудников и ветеранов прокуратуры поздравили руководители города и области. Отличившиеся работники были награждены медалями и почётными грамотами, творческие коллективы подготовили праздничный концерт.

«Поздравил сотрудников прокуратуры и пожелал успехов в их важной и ответственной работе. Выполнил почетную миссию и в торжественной обстановке огласил решение Городской Думы города Калуги о присвоении одной из улиц нашего города наименования в честь Николая Привалова. Николай Николаевич Привалов более 30 лет прослужил в органах прокуратуры, с 1992 по 2002 годы занимал пост прокурора Калужской области, награждён орденами и медалями. Эта улица будет напоминать калужанам о тех, кто внес большой вклад в обеспечение законности и правопорядка в нашем городе», – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.