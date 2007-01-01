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Общество

Юрий Моисеев поздравил сотрудников прокуратуры

Прокуратура Калужской области отмечает 80-летие.
Дмитрий Ивьев
09:47 сегодня
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Ведомство было образовано в 1944 году и по сей день обеспечивает законность и правопорядок в регионе. С юбилеем сотрудников и ветеранов прокуратуры поздравили руководители города и области. Отличившиеся работники были награждены медалями и почётными грамотами, творческие коллективы подготовили праздничный концерт.

«Поздравил сотрудников прокуратуры и пожелал успехов в их важной и ответственной работе. Выполнил почетную миссию и в торжественной обстановке огласил решение Городской Думы города Калуги о присвоении одной из улиц нашего города наименования в честь Николая Привалова. Николай Николаевич Привалов более 30 лет прослужил в органах прокуратуры, с 1992 по 2002 годы занимал пост прокурора Калужской области, награждён орденами и медалями. Эта улица будет напоминать калужанам о тех, кто внес большой вклад в обеспечение законности и правопорядка в нашем городе», – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

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Когда весь дом разгонят уже,весь город раскопают,и нечего не делают!Молодежная,Платова 3 неделю проезжаю,не каких изменений толком,кроме знаков.Чижевского уже второй год такая дорога,все сделать не могут,очередное лето прошло,не успели они..Склон тоже самое,и тд.Пора китайских властей пригласить в Калугу,и сделать как у них,казнь чиновников за не выполнение!

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От чего защищает эта ветро/водо/солнцепроникающая "остановка"?

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ILR

Вы наверное видите часто такое - дачник на своём легковом авто на крыше везёт ветки и деревья, что-бы выкинуть это всё в контейнер. (тут должен стаять смайлик, которого нет в данном выборе смайликов).

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15:22 12.09
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Дмитрий Ивьев, в статье должна быть вся история до укладки асфальта - когда калужане начали жаловаться на отвратную дорогу, какие "рукожопики" делали ямочный ремонт, можно даже по-фамильно (страна должна знать своих героев), а не только название организации, когда срезали асфальт и сколько прошло времени до укладки. Ну и приблизительно, сколько матюков прозвучало в адрес чиновников во главе с Денисовым.

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15:03 12.09
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В городе нужно деревья сажать! А то спилили лиственницы и липы под видом заражённого ясеня...

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Интересно, а почему не озвучили, кто не выполнил его поручений?...😮

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