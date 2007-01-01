136 Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Калужане могли почувствовать последствия магнитной бури

Анастасия Каторгина

Около 18.00 четверга, 12 сентября, Лабораторией солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ на Земле была зарегистрирована буря планетарного масштаба уровня G3 (сильный шторм).

Анастасия Каторгина 136 Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники