Владислав Шапша поздравил прокуратуру с 80-летием
Губернатор отметил, что правительство вместе с прокуратурой работает над обеспечением порядка во всех сферах.
За первую половину 2024 года было пресечено больше 3000 преступлений, рассмотрено 13 500 обращений.
Долги по зарплате удалось сократить на 100 миллионов, задолженность перед бизнесом – на 300 миллионов.
Губернатор выразил благодарность всем сотрудникам прокуратуры.
Когда весь дом разгонят уже,весь город раскопают,и нечего не делают!Молодежная,Платова 3 неделю проезжаю,не каких изменений толком,кроме знаков.Чижевского уже второй год такая дорога,все сделать не могут,очередное лето прошло,не успели они..Склон тоже самое,и тд.Пора китайских властей пригласить в Калугу,и сделать как у них,казнь чиновников за не выполнение!...
Дмитрий Ивьев, в статье должна быть вся история до укладки асфальта - когда калужане начали жаловаться на отвратную дорогу, какие "рукожопики" делали ямочный ремонт, можно даже по-фамильно (страна должна знать своих героев), а не только название организации, когда срезали асфальт и сколько прошло времени до укладки. Ну и приблизительно, сколько матюков прозвучало в адрес чиновников во главе с Денисовым....