Владислав Шапша поздравил прокуратуру с 80-летием

Торжественное мероприятие прошло в четверг, 12 сентября в ИКЦ.

Губернатор отметил, что правительство вместе с прокуратурой работает над обеспечением порядка во всех сферах.

За первую половину 2024 года было пресечено больше 3000 преступлений, рассмотрено 13 500 обращений.

Долги по зарплате удалось сократить на 100 миллионов, задолженность перед бизнесом – на 300 миллионов.

Губернатор выразил благодарность всем сотрудникам прокуратуры.