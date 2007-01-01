Калужане смогут сделать флюорография и маммографию в мобильных комплексах
В течение сентября они будут работать в нескольких точках, рассказали в четверг в министерстве здравоохранения.
17 и 23 сентября пациентов ждут на Жукова, 22 у поликлинического отделения №6.
20 сентября - на Социалистическая, 2А на территории поликлинического отделения №5.
27 сентября мобильный пункт флюорографии откроется на территории рынка на Грабцевском шоссе, 4Б.
Во все эти дни к медикам можно прийти с 10:00 до 13:00 с паспортом и полисом.
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ILR
Дмитрий Ивьев, в статье должна быть вся история до укладки асфальта - когда калужане начали жаловаться на отвратную дорогу, какие "рукожопики" делали ямочный ремонт, можно даже по-фамильно (страна должна знать своих героев), а не только название организации, когда срезали асфальт и сколько прошло времени до укладки. Ну и приблизительно, сколько матюков прозвучало в адрес чиновников во главе с Денисовым....
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