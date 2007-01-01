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Калужане смогут сделать флюорография и маммографию в мобильных комплексах

Дмитрий Ивьев

В течение сентября они будут работать в нескольких точках, рассказали в четверг в министерстве здравоохранения.

Дмитрий Ивьев 79 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники