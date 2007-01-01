В Калужской области начали строить часовню в честь великомученицы Параскевы Пятницы

Работы ведутся в деревне Радюкино Медынского района, сообщили в местной администрации 12 сентября.

Старинная церковь в этих местах существовала до 1941 года.

По инициативе учителя Радюкинской школы Натальи Тумановой территория бывшей церкви убиралась. С помощью сотрудников полиции установили крест, шесть лет назад участок огородили.

Сейчас дело дошло до постройки нового храма.

Средства на него выделила семья из деревни Корнеево. Также помогают жители Радюкино.