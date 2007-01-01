В Калужской области начали строить часовню в честь великомученицы Параскевы Пятницы
Старинная церковь в этих местах существовала до 1941 года.
По инициативе учителя Радюкинской школы Натальи Тумановой территория бывшей церкви убиралась. С помощью сотрудников полиции установили крест, шесть лет назад участок огородили.
Сейчас дело дошло до постройки нового храма.
Средства на него выделила семья из деревни Корнеево. Также помогают жители Радюкино.
Дмитрий Ивьев, в статье должна быть вся история до укладки асфальта - когда калужане начали жаловаться на отвратную дорогу, какие "рукожопики" делали ямочный ремонт, можно даже по-фамильно (страна должна знать своих героев), а не только название организации, когда срезали асфальт и сколько прошло времени до укладки. Ну и приблизительно, сколько матюков прозвучало в адрес чиновников во главе с Денисовым....