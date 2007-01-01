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Общество

В Калужской области начали строить часовню в честь великомученицы Параскевы Пятницы

Работы ведутся в деревне Радюкино Медынского района, сообщили в местной администрации 12 сентября.
Дмитрий Ивьев
17:30 сегодня
0 91
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Старинная церковь в этих местах существовала до 1941 года.

По инициативе учителя Радюкинской школы Натальи Тумановой территория бывшей церкви убиралась. С помощью сотрудников полиции установили крест, шесть лет назад участок огородили. 

Сейчас дело дошло до постройки нового храма.

Средства на него выделила семья из деревни Корнеево. Также помогают жители Радюкино.

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Лента комментариев
ILR

Вы наверное видите часто такое - дачник на своём легковом авто на крыше везёт ветки и деревья, что-бы выкинуть это всё в контейнер. (тут должен стаять смайлик, которого нет в данном выборе смайликов).

...
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В Калуге установят камеры наблюдения рядом с мусорными контейнерами
15:22 сегодня
5 1160
ILR

Дмитрий Ивьев, в статье должна быть вся история до укладки асфальта - когда калужане начали жаловаться на отвратную дорогу, какие "рукожопики" делали ямочный ремонт, можно даже по-фамильно (страна должна знать своих героев), а не только название организации, когда срезали асфальт и сколько прошло времени до укладки. Ну и приблизительно, сколько матюков прозвучало в адрес чиновников во главе с Денисовым.

...
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В Калуге начали асфальтировать улицу Билибина
15:03 сегодня
1 477
Meshootka

В городе нужно деревья сажать! А то спилили лиственницы и липы под видом заражённого ясеня...

...
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Калужан приглашают сажать деревья
15:01 сегодня
1 407
ILR

Интересно, а почему не озвучили, кто не выполнил его поручений?...😮

...
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Владислав Шапша проверил, как чиновники выполняют его поручения
14:56 сегодня
2 507
Василёк

цвет отлично подобрали. почти не видно перехода.

...
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В Калуге привели в порядок спортивные объекты
14:25 сегодня
1 384
ecilop

как много сделано, очередной "раб на галерах"

...
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Владислав Шапша проверил, как чиновники выполняют его поручения
14:22 сегодня
2 507
VGA

Эти ветки должна была вырезать и вывезти горуправа. Кто ж их должен вывозить?

...
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13:10 сегодня
5 1160
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Вот это видимо ничему не научило..

...
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13:00 сегодня
2 1439
Василёк

снимут асфальт и на этом ... все. зато предлагать попилить 5млн на деревянных воротах - это пожалуйста.

...
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В Калуге снимут старый асфальт на улице Чижевского
12:24 сегодня
1 554
ecilop

что куча замов губернатора не может руководить регионом?-нужен еще один(или 10)

...
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