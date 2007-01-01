Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни

Сентябрь выдался насыщенным на события.

В середине месяца зрителей ждет много новых постановок, однако не только театр подготовил программу.

Какие еще события будут проходить в выходные и ближайшие будние дни, читайте в нашей традиционной еженедельной афише.

Итак, начнем.

Арена КТЗ (Московская, 212)

13 сентября и 14 сентября в 18:30 состоится спектакль «Мужчина к празднику». (12+)

Эта история началась 30 декабря, за сутки до Нового года. В квартире №13 в обыкновенной сталинке старятся две одинокие, но симпатичные женщины – София Ивановна и ее дочь Татьяна. Долгими зимними вечерами они предпочитают читать своего любимого Диккенса, выпить горячего чая с земляничным вареньем, поговорить о жизни и помечтать. Однако они даже не представляются, что может произойти с ними, когда накануне Нового года в их дверь постучат.

Калужский Дом музыки (Кирова, 6)

12, 13, 14 и 15 сентября в 12:00 состоится выставка «7 Я художников». (6+)

Проект объединил ныне живущих мастеров, и те семьи, память о которых теперь хранят их творения. Обладатели этих фамилий внесли свою лепту в становление всей отечественной культуры. А многие из этих авторов получили признание за рубежом. Гости увидят портреты, жанровые и абстрактные композиции, коллажи и другое творчество.

13 сентября в 19:00 пройдет вечер фортепианной музыки. Юнь Сюйхуа. (6+)

Музыкант родился в Цзянсу и с четырех лет начал учиться игре на фортепиано. Сейчас он активно принимает участие в концертах и выступает на таких фестивалях, как Музыкальный фестиваль им. Александра Скрябина и Сургутский музыкальный фестиваль. В программе зрители услышат: С.Рахманинов.Вариации на тему Корелли op.42, Э.Х.Гранадос. «Маха и Соловей», Л.Бетховен. Соната №.21 «Аврора» и другие произведения.

14 сентября в 17:00 состоится концерт «Что в имени тебе моем». (6+)

Программа солистов посвящена лирике Александра Сергеевича Пушкина. В этом году у поэта был юбилей. Гости услышат М.Глинки и А.Даргомыжского, А.Глазунова и Н.Метнера, Ю.Шапорина и Г.Свиридова.

17 сентября в 19:00 пройдет концерт «Две стихии. Стеклянная арфа и орган». (6+)

Александр Лемешев является музыкантом-виртуозом с мировым именем, его инструмент – это стеклянная арфа. Он также действительный член международной ассоциации Glass Music International. В этом представлении классические и современные произведения получат новое звучание.

19 сентября в 19:00 состоится концерт оркестра волынщиков. (6+)

В этом концерте прозвучат известные хиты мирового рока – произведения групп ABBA, Queen, The Beatles, AC/DC и других, исполненных в звучании волынок, барабанов и органа.

Калужский областной драматический театр (Театральная площадь, 1)

13 сентября в 15:00 состоится спектакль «Рассказы Шукшина». (16+)

Новая постановка Театра «На Литейном» Виталия Гудкова посвящена художнику, который с одной стороны большой фантазер, а с другой - совершенно голый и уязвимый перед судьбой и большой историей. У этого спектакля есть особенность – всех персонажей играют всего два актера.

13 сентября в 18:30 пройдет спектакль «Красавец мужчина». (16+)

Одна из героинь пьесы убеждена, что мужчины только непостоянны, а женская любовь и верность – до гроба. Именно так, всем сердцем, любит своего мужа Аполлона Окоемова Зоя. А ее мужчина, в свою очередь, проматывает состояние и ведет двойную жизнь.

Как быть, когда тебя предали, и нужно ли бороться за любовь?

В финале представления автор оставил многоточие…

14 сентября в 15:00 пройдет спектакль «Моя мать – секретарь ангела смерти» (Х.Гальрон). (16+)

История о судьбе женщины, родители которой были узниками концлагеря Освенцима.

Девочка родилась после войны, ее матери чудом удалось выжить. Доктор Менгеле назначил её своим секретарём. (Доктор Менгеле – «Ангел смерти» - так его называли сами узники – автор чудовищных экспериментов над людьми).

Девочка росла в доме, напоминающем склеп, а ее родители никогда не целовали и не обнимали ее. И вот в уже зрелые годы в ее жизнь неожиданно врывается любовь. Сможет ли она ответить взаимностью или память о прошлом помешает этому?

14 сентября в 18:30 пройдет спектакль «Доходное место». (14+)

Это постановка о падении нравов, о том, как меркнут принципы перед любовью и нищетой. Однако одному из героев повезло. Перед его падением вмешались обстоятельства и помогли ему. Значит ли это, что еще не все потеряно и мы в силах что-то изменить?

15 сентября в 18:30 состоится спектакль «Дети солнца». (16+)

В этом произведении Максим Горький поднимает темы любви, отчуждения, надежды и одиночества.

Главные герои проживают свою обычную жизнь и не понимают, как в их доме растет непонимание, ведь в эпоху перемен очень трудно уловить, пролетающее мимо счастье.

16 сентября в 18:30 пройдет спектакль «Дни Турбиных». (12+)

Действие пьесы Булгакова происходит зимой 1918-1919 годов. В стихии перемен дом Турбинных является островком культуры, человечности и любви.

Это спектакль про семью, товарищество и дружбу, про те темы, которые со временем не меняются, как не меняются понятия долга и чести.

- «Дни Турбиных» – о сохранении себя, своей веры, своей любви; о том, что Россия как стояла, так и будет стоять всегда, как бы кому-либо ни хотелось обратного, - рассказал режиссер спектакля Валерий Саркисов.

16 сентября в 19:00 состоится спектакль «Фауст». (18+)

Это история о разочаровавшемся в богословии ученого, который ищет наслаждения и богатств будучи шутом. Сцены разложения души Фауста создаются из подручных средств – кукол, масок, а все представление сопровождается народными частушками, танцами с бубном, а также общением с публикой. Спектакль также полон юмора, пластических трюков и перевоплощений.

17 сентября в 18:30 пройдет спектакль «Таланты и поклонники». (12+)

Одна из последних пьес Александра Островского, написанная более 140 лет назад.

В этой комедии много юмора и одновременно с ним горечи.

Для постановки в Липецк был приглашен народный артист России Борис Морозов. Способен ли гений пренебречь своим талантом? Этот вопрос поставлен перед главной героиней молодой талантливой актрисой провинциального театра Александрой Негиной. Всего за три дня до представления с ней расторгают контракт. Чем же готова пожертвовать Саша, чтобы сохранить за собой право играть в спектакле?

17 сентября в 19:00 состоится спектакль «Неточка». (16+)

Повесть «Неточка Незванова» Достоевский написал в 1849 году. По замыслу это должен был быть роман о трудной жизни девочки-подростка, но эти планы не сбылись. Писателя арестовали, а произведение в дальнейшем он сократил, и оно стало повестью.

Это странная история о жизни девочки, которая живет фантазиями и стойко переносит все, что с ней происходит.

Главная особенность спектакля – с каждым из зрителей происходит диалог тет-а-тет.

18 сентября в 18:30 состоится спектакль «Лес». (16+)

Кажется, что у помещицы Гурмыжской есть все. Большое имение, авторитет, есть лес, который можно продать проворному купцу. Нет только одного – любви, а ведь годы женщины уходят…

И тут в ее доме появляется молодой и статный дворянин Алексей Буланов.

И никаких ненужных разговоров по губернии бы не пошло, если бы однажды возле имения «Пеньки» не встретились два бесприютных актера – Несчастливцев и Счастливцев.

18 сентября в 19:00 пройдет спектакль «Живи». (12+)

В центре повествования – трагическая судьба женщины из сибирской деревни, которая узнала, что ее супруг оказался дезертиром во время войны. Андрей Гуськов выжил после страшного ранения и убежал с войны в родную сибирскую деревню.

В спектакле Надежды Галанцевой показана трагедия Настены, жены убежавшего с полей боевых действий солдата.

19 сентября в 18:30 состоится спектакль «Пушкиниана. Любовь и карты». (16+)

Что стало с Татьяной Лариной после того, как она рассталась с Онегиным? У Пушкина нет ответа на этот вопрос, поэтому свою версию предлагает режиссёр и драматург Владимир Алеников.

Несчастная любовь превратила девушку в холодную светскую леди – графиню из повести «Пиковая дама». Она узнала секрет трех карт и теперь сама решает, кого ей осчастливить, а кого погубить.

19 сентября в 19:00 состоится спектакль «Леха». (18+)

Это рассказ о любви, случившейся с дедом главного героя, а еще это рассказ о пути простого человека, прожившего свою жизнь в своей стране. И внук видит жизнь своего деда настоящей, живой и трогательной. Спектакль строится на диалоге актера и музыканта. Двое друзей собрались играть на инструментах, и между делом один из них начинает рассказывать свою историю. В постановке вживую прозвучат песни 80-х.

20 сентября в 18:30 пройдет спектакль «Маскарад». (16+)

Маскарад – это театр характеров, интриг и флирта. Здесь убивают словом. Бездумно начатая интрига вдруг обрастает подробностями, домыслами, и катится, как снежный ком на жертву и искусителя.