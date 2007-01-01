В Калужской области прошла военно-спортивная игра «Путь бойца»
Глава администрации Николай Козлов рассказал подросткам, что будущее страны и в их руках.
Школьники соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, сборке-разборке автомата, метании гранаты, пожарной подготовке и на полосе препятствий.
Лучшей стала команда «Спартанцы» из Романовской школы. Второе место у «Стрижей» из Медынской школы. Третьей стала команда «Прометей» из Медынской очно-заочной школы.
Дмитрий Ивьев, в статье должна быть вся история до укладки асфальта - когда калужане начали жаловаться на отвратную дорогу, какие "рукожопики" делали ямочный ремонт, можно даже по-фамильно (страна должна знать своих героев), а не только название организации, когда срезали асфальт и сколько прошло времени до укладки. Ну и приблизительно, сколько матюков прозвучало в адрес чиновников во главе с Денисовым....