В Калужской области прошла военно-спортивная игра «Путь бойца»

В мероприятии в Медынском районе приняли участие 14 школьных команд, рассказали в четверг, 12 сентября, в местной администрации.

Глава администрации Николай Козлов рассказал подросткам, что будущее страны и в их руках.

Школьники соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, сборке-разборке автомата, метании гранаты, пожарной подготовке и на полосе препятствий.

Лучшей стала команда «Спартанцы» из Романовской школы. Второе место у «Стрижей» из Медынской школы. Третьей стала команда «Прометей» из Медынской очно-заочной школы.