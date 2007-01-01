Калужане рассказали о проблемах на улице Молодежной

Один из местных жителей сообщил о грязном воздухе, который он связывает с работами на теплотрассе.

Однако это не еще не конец истории. Мужчина также пожаловался на спиленную возле дома №3 липу:

- Она там росла с незапамятных времён. Это тоже из-за теплотрассы? Или же это просто откровенное вредительство?! На вопрос о том, кто дал распоряжение на этот лесоповал, рабочие только махнули рукой, - рассказывает местный житель.

По его словам, жильцы пытались выяснить чья это инициатива, однако у них сложилось впечатление, что в городе никто и ни за что не отвечает.

- Все только кивают друг на друга, - сообщил калужанин.

Также он добавил, что сейчас дворы двух домов заблокированы для проезда экстренных служб.