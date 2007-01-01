Калужане рассказали о проблемах на улице Молодежной
Однако это не еще не конец истории. Мужчина также пожаловался на спиленную возле дома №3 липу:
- Она там росла с незапамятных времён. Это тоже из-за теплотрассы? Или же это просто откровенное вредительство?! На вопрос о том, кто дал распоряжение на этот лесоповал, рабочие только махнули рукой, - рассказывает местный житель.
По его словам, жильцы пытались выяснить чья это инициатива, однако у них сложилось впечатление, что в городе никто и ни за что не отвечает.
- Все только кивают друг на друга, - сообщил калужанин.
Также он добавил, что сейчас дворы двух домов заблокированы для проезда экстренных служб.
Дмитрий Ивьев, в статье должна быть вся история до укладки асфальта - когда калужане начали жаловаться на отвратную дорогу, какие "рукожопики" делали ямочный ремонт, можно даже по-фамильно (страна должна знать своих героев), а не только название организации, когда срезали асфальт и сколько прошло времени до укладки. Ну и приблизительно, сколько матюков прозвучало в адрес чиновников во главе с Денисовым....