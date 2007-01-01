В Калуге заработают мобильные пункты вакцинации от гриппа
14, 21 и 28 сентября медики будут дежурить с 12:00 до 18:00 на втором этаже «Рио» на улице Кирова в Калуге.
13 и 14 сентября с 9:00 до 16:00 и 15 сентября с 9:00 до 14:00 прививку можно будет сделать на выставке «Калужская осень 2024».
- Для вакцинации берите с собой паспорт, полис и СНИЛС, - рассказали в четверг в региональном министерстве здравоохранения. - Важно своевременно сделать прививку, чтобы сохранить своё здоровье!
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ILR
Дмитрий Ивьев, в статье должна быть вся история до укладки асфальта - когда калужане начали жаловаться на отвратную дорогу, какие "рукожопики" делали ямочный ремонт, можно даже по-фамильно (страна должна знать своих героев), а не только название организации, когда срезали асфальт и сколько прошло времени до укладки. Ну и приблизительно, сколько матюков прозвучало в адрес чиновников во главе с Денисовым....
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