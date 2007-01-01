В Калуге заработают мобильные пункты вакцинации от гриппа

14, 21 и 28 сентября медики будут дежурить с 12:00 до 18:00 на втором этаже «Рио» на улице Кирова в Калуге.

13 и 14 сентября с 9:00 до 16:00 и 15 сентября с 9:00 до 14:00 прививку можно будет сделать на выставке «Калужская осень 2024».

- Для вакцинации берите с собой паспорт, полис и СНИЛС, - рассказали в четверг в региональном министерстве здравоохранения. - Важно своевременно сделать прививку, чтобы сохранить своё здоровье!