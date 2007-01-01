+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге заработают мобильные пункты вакцинации от гриппа
Общество

В Калуге заработают мобильные пункты вакцинации от гриппа

14, 21 и 28 сентября медики будут дежурить с 12:00 до 18:00 на втором этаже «Рио» на улице Кирова в Калуге.
Дмитрий Ивьев
15:18 сегодня
0 235
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

13 и 14 сентября с 9:00 до 16:00 и 15 сентября с 9:00 до 14:00 прививку можно будет сделать на выставке «Калужская осень 2024».

- Для вакцинации берите с собой паспорт, полис и СНИЛС, - рассказали в четверг в региональном министерстве здравоохранения. - Важно своевременно сделать прививку, чтобы сохранить своё здоровье!

Новости по тегу
здравоохранение
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
ILR

Вы наверное видите часто такое - дачник на своём легковом авто на крыше везёт ветки и деревья, что-бы выкинуть это всё в контейнер. (тут должен стаять смайлик, которого нет в данном выборе смайликов).

...
Благоустройство
В Калуге установят камеры наблюдения рядом с мусорными контейнерами
15:22 сегодня
5 1041
ILR

Дмитрий Ивьев, в статье должна быть вся история до укладки асфальта - когда калужане начали жаловаться на отвратную дорогу, какие "рукожопики" делали ямочный ремонт, можно даже по-фамильно (страна должна знать своих героев), а не только название организации, когда срезали асфальт и сколько прошло времени до укладки. Ну и приблизительно, сколько матюков прозвучало в адрес чиновников во главе с Денисовым.

...
Авто и транспорт
В Калуге начали асфальтировать улицу Билибина
15:03 сегодня
1 425
Meshootka

В городе нужно деревья сажать! А то спилили лиственницы и липы под видом заражённого ясеня...

...
Общество
Калужан приглашают сажать деревья
15:01 сегодня
1 318
ILR

Интересно, а почему не озвучили, кто не выполнил его поручений?...😮

...
Благоустройство
Владислав Шапша проверил, как чиновники выполняют его поручения
14:56 сегодня
2 405
Василёк

цвет отлично подобрали. почти не видно перехода.

...
Общество
В Калуге привели в порядок спортивные объекты
14:25 сегодня
1 319
ecilop

как много сделано, очередной "раб на галерах"

...
Благоустройство
Владислав Шапша проверил, как чиновники выполняют его поручения
14:22 сегодня
2 405
VGA

Эти ветки должна была вырезать и вывезти горуправа. Кто ж их должен вывозить?

...
Благоустройство
В Калуге установят камеры наблюдения рядом с мусорными контейнерами
13:10 сегодня
5 1041
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Вот это видимо ничему не научило..

...
Статьи, аналитика, репортажи
Запрет на ношение никаба – борьба с экстремизмом или ущемление мусульман?
13:00 сегодня
2 1379
Василёк

снимут асфальт и на этом ... все. зато предлагать попилить 5млн на деревянных воротах - это пожалуйста.

...
Авто и транспорт
В Калуге снимут старый асфальт на улице Чижевского
12:24 сегодня
1 483
ecilop

что куча замов губернатора не может руководить регионом?-нужен еще один(или 10)

...
Общество
Алексей Паршин возглавил калужский ЦУР
12:21 сегодня
3 945
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IktKK2pEWU1YMGJMUHdkNm8rZUw5WHc9PSIsInZhbHVlIjoiMVFZa2tDWU9jTGZHQTZxNUtJeXhDbVJpUzNKUEpzblJGdTE0SU5zYjZ2cU5aTkNVNEx1RVZ0MXllR2NHV25ZTTBNNzFCRHFtbHo2S2RnSzFWTGVzYVFKdmJDbHhrQWlDSVltbFF4Q2pDQ282Uzhjc1lLU0NGM2JEazZmT3psT2FJVGZxLzA5MFh3UG91T0c4WjNqVmdSdXMzNTY2WXpMMjZsU3NiTGRzcm1lZUxwOWMzcENuQjQ5K3dUTUFma1BQUldhSi91Tzg2bkRWVitSNURZOWpQYXl2TFdDd3dMTzZ6VHNXVFFVR2xRTlhuTWNtL1FyNUtQa0dNb0ZFYlQvRTBTNkMrVnRiZnljMzY5NDNnYnJrRXpYM2g5M2xQSWZvQzZnbWxuMWFERzBjR3lNSmlnUmdOMWFCTmhkekNNSk9BdHlyWnI3WkRJMU1xWmlUQkdycGhmcW1LcE16TUdFaUExUlVTL2d3QkZvRnkzSFM2cW9DTVo4WXgxYjFrMGlRaWhhN0FJV2xjSUFQd05pR25EZlRocHZBV0dnMStqNUhMS0UxaTkzUlRDNGFyM21xRGd5WVY0bkFUemZZdTZrRStIeXdDZElxcFFDakM4aXJPRTVVbWZHejhhVUhVaVVGeUJsMmxLU1lJR2ovU0Ztdk9CamJJTlFzbjM3YWM5dXNlVTZFT1ZGNlJidy85MkRaOWNjMk15SHlSRnllWXAvWE9MSG5NeFp6ODh0NE55ekxjZ0pSQWpFMVlpN3pYZlRZVVNIUTdTSnRvcDZUazliNS8vck1sNHlMNnduM2ZHR1lSVEpvNVQ1T2IrUFl5emU4b1B6ZzhHcVR2U3FmMFk3SCIsIm1hYyI6Ijk5Yzc2YTJmYWVmYTkzZDg5OWQzMTgzZjNmMTlkZjMyOWQ4YjQ0OTk5MDM3ZGMyZGQxYTc5ZDZjMzVlNmMwYTEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlhHdHV4aWVLNXd2SWVPVUFpdUJ0L0E9PSIsInZhbHVlIjoiTklTaWhXTno2cGdCMzlYOVBYZGxlNkZ1TjJhUW9TSlpjQmVkZkNMeFgxQ3dhSmNGdGlldVdDdGRFTTRXaXIxQWtkcHR3LzlwZTdDakVPSDBXNnRDcHRjd3Q1VUIrQ0xDVVE1TU9TUUQyei9qWThpL0txK0JxZml6OG1od29peUlGUkJ1ejB3QXhZcXZlZVY2aFZ3OHdtSGc5OHF1aWIrVGVuVGJTVVN4TEdRM1VXM2dNRFUxQW9yaUtsN3lRMkpNYnpyZHE4enNOdSt2SGFCWDArWnJlSmNwV1hrMER4Z2lxVmZROERkcW5ZS0kyK2pkR1VGNkJGVmVhMHY1NzN3UWhPSm82bERSZEhSK0thbzk3U3d3cWNYR1NwT0FDeTE2WU9acTIyU1I2SVFSeTZWN1QvRDVTQm03KzlwYU05L0dwdCtZSDV1b1F6bENGUUZGdmthdElnZkZBTGZpWERTdi93VDE0YlByL2NYeURiT0NOcjZqNU1LNTZBQy9pYVZFUW5BSjJLUTRlNXZGV0FhcG51dHhRRXJkbHFVcXdBZGJlWTZ4Z21uTzhHWjQ5ZlhhRW5oVmxWR1lSTkZOWE91TyIsIm1hYyI6IjkyN2M3OTUxYjgyNDliYTg3NDcwYzBkYTY1MDc1ZGJiMzYzMTZkYWI2NGQ4YjQ2YjM0OWNhYjcxNjVjZDM1ZWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+