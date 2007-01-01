Калужан приглашают сажать деревья
12-13 октября в нацпарке Угра добровольцы посадят 2000 дубов, вязов и ясеней. Высадка будет проходить недалеко от Воротынска.
Участникам обещают увлекательную работу на свежем воздухе, полезные знания о лесах и технике посадки деревьев в целину, горячий обед, а также детскую зону с природоохранными играми для детей.
Принять участие можно записавшись по ссылке.
В субботу волонтеры будут сажать деревья с 11:00 до 18:00, а в воскресенье с 10:00 до 16:00.
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ILR
Дмитрий Ивьев, в статье должна быть вся история до укладки асфальта - когда калужане начали жаловаться на отвратную дорогу, какие "рукожопики" делали ямочный ремонт, можно даже по-фамильно (страна должна знать своих героев), а не только название организации, когда срезали асфальт и сколько прошло времени до укладки. Ну и приблизительно, сколько матюков прозвучало в адрес чиновников во главе с Денисовым....
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