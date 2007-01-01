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Калужан приглашают сажать деревья

12-13 октября в нацпарке Угра добровольцы посадят 2000 дубов, вязов и ясеней. Высадка будет проходить недалеко от Воротынска.
Анастасия Каторгина
14:03 сегодня
1 318
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Участникам обещают увлекательную работу на свежем воздухе, полезные знания о лесах и технике посадки деревьев в целину, горячий обед, а также детскую зону с природоохранными играми для детей.

Принять участие можно записавшись по ссылке.

В субботу волонтеры будут сажать деревья с 11:00 до 18:00, а в воскресенье с 10:00 до 16:00.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
ILR

Вы наверное видите часто такое - дачник на своём легковом авто на крыше везёт ветки и деревья, что-бы выкинуть это всё в контейнер. (тут должен стаять смайлик, которого нет в данном выборе смайликов).

...
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В Калуге установят камеры наблюдения рядом с мусорными контейнерами
15:22 сегодня
5 1041
ILR

Дмитрий Ивьев, в статье должна быть вся история до укладки асфальта - когда калужане начали жаловаться на отвратную дорогу, какие "рукожопики" делали ямочный ремонт, можно даже по-фамильно (страна должна знать своих героев), а не только название организации, когда срезали асфальт и сколько прошло времени до укладки. Ну и приблизительно, сколько матюков прозвучало в адрес чиновников во главе с Денисовым.

...
Авто и транспорт
В Калуге начали асфальтировать улицу Билибина
15:03 сегодня
1 425
Meshootka

В городе нужно деревья сажать! А то спилили лиственницы и липы под видом заражённого ясеня...

...
Общество
Калужан приглашают сажать деревья
15:01 сегодня
1 318
ILR

Интересно, а почему не озвучили, кто не выполнил его поручений?...😮

...
Благоустройство
Владислав Шапша проверил, как чиновники выполняют его поручения
14:56 сегодня
2 405
Василёк

цвет отлично подобрали. почти не видно перехода.

...
Общество
В Калуге привели в порядок спортивные объекты
14:25 сегодня
1 319
ecilop

как много сделано, очередной "раб на галерах"

...
Благоустройство
Владислав Шапша проверил, как чиновники выполняют его поручения
14:22 сегодня
2 405
VGA

Эти ветки должна была вырезать и вывезти горуправа. Кто ж их должен вывозить?

...
Благоустройство
В Калуге установят камеры наблюдения рядом с мусорными контейнерами
13:10 сегодня
5 1041
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Вот это видимо ничему не научило..

...
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Запрет на ношение никаба – борьба с экстремизмом или ущемление мусульман?
13:00 сегодня
2 1379
Василёк

снимут асфальт и на этом ... все. зато предлагать попилить 5млн на деревянных воротах - это пожалуйста.

...
Авто и транспорт
В Калуге снимут старый асфальт на улице Чижевского
12:24 сегодня
1 483
ecilop

что куча замов губернатора не может руководить регионом?-нужен еще один(или 10)

...
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Алексей Паршин возглавил калужский ЦУР
12:21 сегодня
3 945
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