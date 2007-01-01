Калужан приглашают сажать деревья

12-13 октября в нацпарке Угра добровольцы посадят 2000 дубов, вязов и ясеней. Высадка будет проходить недалеко от Воротынска.

Участникам обещают увлекательную работу на свежем воздухе, полезные знания о лесах и технике посадки деревьев в целину, горячий обед, а также детскую зону с природоохранными играми для детей.

Принять участие можно записавшись по ссылке.

В субботу волонтеры будут сажать деревья с 11:00 до 18:00, а в воскресенье с 10:00 до 16:00.