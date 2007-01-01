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В Калужской области объявили чрезвычайную пожарную опасность

Дмитрий Ивьев

Напряженная для спасателей обстановка ожидается с 13 по 16 сентября, рассказали в МЧС.

Дмитрий Ивьев 145 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники