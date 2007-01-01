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Общество

В Калужской области выделили 82 миллиона рублей на горячее питание школьников 

Мера поддержки предусмотрена для многодетных семей, рассказала 12 сентября министр финансов региона Валентина Авдеева.
Дмитрий Ивьев
11:05 сегодня
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Горячим питанием обеспечены все школьники из многодетных семей.

Деньги выделили из областного бюджета.

- Параллельно, как и последние четыре года, бесплатное горячее питание в школе положено всем ученикам начальных классов — с первого по четвертый, - отметила Авдеева. - Его финансирование обеспечивается как за счет федерального, так и регионального бюджетов. 

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Лента комментариев
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