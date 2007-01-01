В Калужской области выделили 82 миллиона рублей на горячее питание школьников 

Мера поддержки предусмотрена для многодетных семей, рассказала 12 сентября министр финансов региона Валентина Авдеева.

Горячим питанием обеспечены все школьники из многодетных семей.

Деньги выделили из областного бюджета.

- Параллельно, как и последние четыре года, бесплатное горячее питание в школе положено всем ученикам начальных классов — с первого по четвертый, - отметила Авдеева. - Его финансирование обеспечивается как за счет федерального, так и регионального бюджетов.