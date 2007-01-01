Как быть уверенным в актуальности своей программы 1С

В 2024 году руководитель небольшой строительной компании ООО «Южная торговая компания Велес», столкнулся с рядом трудностей в управлении и ведении бухгалтерского учета. Основные виды деятельности компании - гидроизоляционные и кровельные работы, а также производство строительных отделочных смесей и клея. Как директор и бухгалтер в одном лице, он испытывал серьезную нагрузку, разрываясь между постановкой задач сотрудникам, ведением бухгалтерского учета и поддержкой актуальности учетной программы.

С использованием базовой версии 1С:Бухгалтерия руководителю приходилось регулярно самостоятельно отслеживать выход новых обновлений и их устанавливать. Руководитель периодически пропускал сроки обновления, из-за чего часто появлялись ошибки в отчетах и впоследствии он терял время и деньги на их устранение. Также, руководитель из-за неосведомленности о комплексе сервисов от 1С, сдавал отчетность через сторонний сервис, что тоже приносило неудобства и дополнительные затраты. В конечном итоге сумма, затрачиваемая на исправление неполадок и сдачу отчетности через сторонний продукт, стала выходить за рамки выделенного бюджета, и он решил обратиться за консультацией к официальному партнеру Фирмы «1С».

Специалисты обслуживающей компании порекомендовали подключить сервис 1С:Фреш и рассказали о его преимуществах. Ключевыми причинами, по которым выбор пал на 1С:Фреш стали:

Автоматическая поддержка актуальной версии программы Встроенный в программу 1С сервис для сдачи отчетности Доступность и гибкость: Сервис 1С:Фреш обеспечивает доступ к данным из любой точки мира, что позволяет работать удаленно и совместно над проектами. Резервное копирование и защита данных: Сервис предусматривает регулярное резервное копирование данных и шифрование информации для обеспечения сохранности и конфиденциальности данных. Удобство использования: Работа в облаке не требует установки специального программного обеспечения, достаточно лишь подключения к Интернету и браузера для доступа к приложениям.

Переход на 1С:Фреш принес строительной компании множество преимуществ. Во-первых, они освободились от необходимости постоянно исправлять ошибки в отчетах, которые появлялись из-за несвоевременного обновления программы. Это позволило сосредоточиться на главном – развитии бизнеса. Во-вторых, возможность доступа к программе из любой точки и удобство использования сервиса 1С-Отчетность сделали ведение бухгалтерии гораздо проще и выгоднее. В-третьих, профессиональная поддержка специалистов компании-Партнера помогла быстро решать любые возникающие вопросы.

Если вы ищете надежное и удобное решение для ведения бухгалтерии, обратите внимание на 1С:Фреш. Это решение поможет вам сосредоточиться на развитии бизнеса, а не на технических вопросах.

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