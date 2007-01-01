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Общество

Из Калуги отправили гуманитарный груз в Курскую область

Дмитрий Ивьев
08:06 сегодня
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Ученики и педагоги 51-й школы собрали гуманитарный груз для жителей Курской области и наших бойцов, участвующих в специальной военной операции. В сборе участвовали ученики всех классов, с первого по одиннадцатый, а также родители школьников. В состав груза вошли продукты, питьевая вода, средства гигиены, медикаменты, необходимые вещи, оборудование и бытовая техника, письма с добрыми пожеланиями для бойцов.

«В сборе и отправке гуманитарного груза нам оказали большую помощь региональные отделения Союза ветеранов Афганистана, Союза десантников России и компания «Калужская акватория». Он будет доставлен жителям Курской области и бойцам штурмового батальона 51-го воздушно-десантного полка. Ранее вместе с сотрудниками и воспитанниками дошкольных учреждений Правобережья мы уже собрали гуманитарную помощь для жителей Белгородской области и бойцов, участвующих в СВО. Калужане всеми силами стараются помочь нашим защитникам и жителям приграничных регионов. Победа будет за нами!», – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

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