Первая в России улица Трезвости появилась в Калужской области
В среду, 11 сентября, торжественная церемония с чаепитием прошла в деревне Исканское Тарусского района.
Улицу так назвали по инициативе местного жителя Артёма Воронина. Решение поддержали сельские депутаты.
Семьи Артёма Воронина и его брата Дмитрия живут в тарусской деревне уже больше 10 лет.
- Маленькая улица, которая, уверен, будет расширяться и развиваться, уже внесена в государственный реестр, - рассказал глава администрации Тарусского района Михаил Голубев.
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