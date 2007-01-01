Первая в России улица Трезвости появилась в Калужской области

В среду, 11 сентября, торжественная церемония с чаепитием прошла в деревне Исканское Тарусского района.

Улицу так назвали по инициативе местного жителя Артёма Воронина. Решение поддержали сельские депутаты.

Семьи Артёма Воронина и его брата Дмитрия живут в тарусской деревне уже больше 10 лет.

- Маленькая улица, которая, уверен, будет расширяться и развиваться, уже внесена в государственный реестр, - рассказал глава администрации Тарусского района Михаил Голубев.