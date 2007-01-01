+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Больше 70 калужан получили работу по программе субсидированного займа 
Общество

Больше 70 калужан получили работу по программе субсидированного займа 

Об этом 11 сентября рассказали в региональном Минтруда.
Дмитрий Ивьев
17:02 11.09
0 132
Фото: правительство Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Чаще всего это люди младше 30 лет, которые устроились на производство.

Эта программа предусматривает частичную компенсацию компаниям за найм людей, пояснила заместитель министра труда и соцзащиты Лариса Кулакова.

Предприятие получает субсидию, когда человек отработал там один месяц, три и шесть. При найме специалиста из другой местности – через девять и 12 месяцев.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
VGA

Можно вопрос не по теме? А как вы относитесь к ношению медицинских масок?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Запрет на ношение никаба – борьба с экстремизмом или ущемление мусульман?
20:43 11.09
1 518
diskalugaman

За последние годы только вырубают, а если и сажают, то настолько безграмотно, что деревья погибают. Такая нынче власть в Калуге- вместо троллейбусов автобусы, вместо деревьев пеньки, вместо дорог асфальт на площади Старый торг по десятому разу.

...
Благоустройство
В Калуге создадут комиссию по удалению деревьев
20:43 11.09
3 527
VGA

Комиссия нужна, чтобы виновного нельзя было найти. Кто решил? Комиссия...

...
Благоустройство
В Калуге создадут комиссию по удалению деревьев
20:32 11.09
3 527
VGA

Никто из мигрантов там на самом деле не поселился.

...
Криминал
Калужанку оштрафовали на 100 тысяч за фиктивную регистрацию мигрантов
20:31 11.09
2 435
Василёк

какой ценный стол, что даже камеру за ним решили закрепить.

...
Происшествия
В Калуге на камеру попало несколько человек, которые ломали теннисный стол
18:56 11.09
4 1009
Василёк

спасли так спасли

...
Общество
Калужанам порекомендовали завершить купальный сезон
18:55 11.09
1 455
sozimov2016

Вообще формат художественного кино с документальной основой себя изжил в век интернета и документальных ежечасных отчётов с СВО, того что именно сегодня произошло. Просто не интересно смотреть, выглядит детскими играми в войнушку, когда всё реальное рядом происходит, и даже непосредственно тебя касается.

...
Культура
Опубликовано фото известных актёров на съёмке фильма в Калуге
18:40 11.09
3 7858
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Лучше всего поставить рядом батут, тогда уж точно не будут лазить.😃

...
Происшествия
В Калуге на камеру попало несколько человек, которые ломали теннисный стол
18:07 11.09
4 1009
mrTJohn

Ого, а раньше такой комиссии и не было? И ни одного дендролога в управлении городского хозяйства? Рубят и сажают просто так? Вот это да!

...
Благоустройство
В Калуге создадут комиссию по удалению деревьев
17:33 11.09
3 527
mrTJohn

Бежать по Кирова будут по пластунски что ли с 8:30 до 14:00?

...
Авто и транспорт
Улицу Кирова в Калуге перекроют от Московской до Рылеева
17:28 11.09
1 495
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IjliaUJHQmN0cWFPY2JyRkJscWh2VUE9PSIsInZhbHVlIjoieTJWWXExNXdtU055UmRpUEFSMklUMytCd2JCbHJpYy9EUUpQQjhHeDQyNzdmNVIxT3gzZC9iNDR6a3pEeVIwRTFDZzdFNDJaMWdWVDUydmJodldPeUxvOHJLM2dKS0JMd3Z0VjcyblJrTWV5R2lsaWV1Z2NSVFUxM1RDRWIxYUJuVWRyOGJPRVFvNllmUWhhZVVrN3I3ZnlFVnhLQXVmcUtOUGdqYnZqY0tVNldyZUxxbTlIalFBTEkvdkN4dDZjR3lQdEFLbEFxdC96R0t1WWkzaUJ4bVlZcjA1Skt3TVNGa0lCTVhjYTBZeWJwaFJFSG40TUFZS2U4UU9VbVZlOEFpTlVsa1N0QTlWUVJHUjR6YlRMZEFocUpXdDYzUW1Qa1RrTmoyanNPc1ZxQVY4MGhaU25rR0pHanJVWG0rWWpFbHJnQWFybEIxYmlnZ0U3ZVlteGVxdS90dUxCbi9UQmtaQmp1SGZIdnFsL0ZRaEk4blloM29ndUU2NERjYjVnOFVBMGZNVHpKcUduZWJXN0IxMnA0QVVpUDNUaUVZRTk5WU1pSzdNY25WQXprODZxU1VqWDlsQll3RjlMRzF5TXBJSXcvdm9HTldSU3AwNXVuWWJTdVhjd3hqblR3SFpHbEhPZ0MyTjMzTXBEMHMxQWVObzhjR0dlZGR0dVJQc2d1bkYvS0RydEt4a1dBbFJxQ2JNY2xhZWtMY2c3N3J2Q2hsdm93cy9SMnpqUHFmWWliZVI3ZVlCVDR5RkhnYjN5ZkVDTDk2YUVjVEVrQVdpN2taTkllazBQM3hVQ0Z3N0tHQU1GUUZ4MUllVk92cWJzS1dIZ1VzamQ3VzJjV2tvLyIsIm1hYyI6ImIwMGRhNjQ0MjliZjljMTM4OWU4ZDQ2ZDBkNWZmOTU1NzA4NmU0NzEyN2NhYzNiNzUzMmI5YTdlMTE4YTAyNGIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InF1Sno4ZDJTU1o3YUliUi94NnFJS2c9PSIsInZhbHVlIjoicjRtNUdzMTdGQ0JrWGdOL0R1MWN2Ni8zSERJOG1xNGJyV2lCeGxPOFpKYVhNUnNzVDIra21qT09qcDZ2ZHFwK0Jkd2pMdjVKVkVFNVgvZ2pUTDJkelp4b2RWOGY3cExCYU1OVktSNzRSUkVxTlZKMDZrdVN0YVhGQ0haR0FBbnNVdVMzYnlOTnZpOGFocnBYNld0OUYyb3o1bEYrU3dBdjcyVDBMbjdOZFRHeHJQOFV3U3RzTzJFL0t0K253bVNvWFFmYStUUGllQnZQQ1BpQVBmMlo5b0xqdllCQVFGZExqYWN2OHpvdFpWek1pL0tLOVlQUXMvQkpLMGJMMnpBWE5CZmFtd2VpMjN5WlcyOHdNOVI5Nm1DRzFjMStLNWd2cG80WU4xRzEycW1TT2pzdzYzL2RkNDFsMUJlcWdjQXd6WFZxWkhxUTkzL1pDRTBHL1YwS29xeWlJSHlEMGdKUEpPRXl2M0Z0SEtuTFlKOFRjZTZCSUFOSkltQnlLMnNJR2dqZjNPaVNEMWhkVm82ZEpiVHY2YWhiM0UvSzRrSjArRGcyc2JjcjZ1eFFZZi9HQUErYzBRWnE1V2ErSUlZbiIsIm1hYyI6ImZkM2ZmNTJmOTcyNmZmNzQzNjNiY2JkZjA2NDVjNmVkNGEwNTJmNTY4YmZlOTg3OGU2OWM5MDFmYTUwY2Q1NWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+