Больше 70 калужан получили работу по программе субсидированного займа 

Об этом 11 сентября рассказали в региональном Минтруда.

Чаще всего это люди младше 30 лет, которые устроились на производство.

Эта программа предусматривает частичную компенсацию компаниям за найм людей, пояснила заместитель министра труда и соцзащиты Лариса Кулакова.

Предприятие получает субсидию, когда человек отработал там один месяц, три и шесть. При найме специалиста из другой местности – через девять и 12 месяцев.