Больше 70 калужан получили работу по программе субсидированного займа
Об этом 11 сентября рассказали в региональном Минтруда.
Чаще всего это люди младше 30 лет, которые устроились на производство.
Эта программа предусматривает частичную компенсацию компаниям за найм людей, пояснила заместитель министра труда и соцзащиты Лариса Кулакова.
Предприятие получает субсидию, когда человек отработал там один месяц, три и шесть. При найме специалиста из другой местности – через девять и 12 месяцев.
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sozimov2016
Вообще формат художественного кино с документальной основой себя изжил в век интернета и документальных ежечасных отчётов с СВО, того что именно сегодня произошло. Просто не интересно смотреть, выглядит детскими играми в войнушку, когда всё реальное рядом происходит, и даже непосредственно тебя касается....
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