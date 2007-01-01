Алексей Паршин возглавил калужский ЦУР
Нового руководителя Центра управления регионом в среду, 11 сентября, представил губернатор Владислав Шапша.
До этого Паршин работал в головном офисе АНО «Диалог Регионы» и занимался проектами в ЦФО.
Шапша рассчитывает, что Паршин привнесет в ЦУР свежий взгляд.
Напомним, прежний руководитель ЦУР Кирилл Гуров недавно стал заместителем городского головы Калуги.
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sozimov2016
Вообще формат художественного кино с документальной основой себя изжил в век интернета и документальных ежечасных отчётов с СВО, того что именно сегодня произошло. Просто не интересно смотреть, выглядит детскими играми в войнушку, когда всё реальное рядом происходит, и даже непосредственно тебя касается....
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