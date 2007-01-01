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Общество

Алексей Паршин возглавил калужский ЦУР

Нового руководителя Центра управления регионом в среду, 11 сентября, представил губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
17:17 11.09
0 270
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До этого Паршин работал в головном офисе АНО «Диалог Регионы» и занимался проектами в ЦФО. 

Шапша рассчитывает, что Паршин привнесет в ЦУР свежий взгляд.

Напомним, прежний руководитель ЦУР Кирилл Гуров недавно стал заместителем городского головы Калуги.

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Лента комментариев
VGA

Можно вопрос не по теме? А как вы относитесь к ношению медицинских масок?

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diskalugaman

За последние годы только вырубают, а если и сажают, то настолько безграмотно, что деревья погибают. Такая нынче власть в Калуге- вместо троллейбусов автобусы, вместо деревьев пеньки, вместо дорог асфальт на площади Старый торг по десятому разу.

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VGA

Комиссия нужна, чтобы виновного нельзя было найти. Кто решил? Комиссия...

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Никто из мигрантов там на самом деле не поселился.

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Василёк

какой ценный стол, что даже камеру за ним решили закрепить.

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спасли так спасли

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sozimov2016

Вообще формат художественного кино с документальной основой себя изжил в век интернета и документальных ежечасных отчётов с СВО, того что именно сегодня произошло. Просто не интересно смотреть, выглядит детскими играми в войнушку, когда всё реальное рядом происходит, и даже непосредственно тебя касается.

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18:40 11.09
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Лучше всего поставить рядом батут, тогда уж точно не будут лазить.😃

...
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В Калуге на камеру попало несколько человек, которые ломали теннисный стол
18:07 11.09
4 1009
mrTJohn

Ого, а раньше такой комиссии и не было? И ни одного дендролога в управлении городского хозяйства? Рубят и сажают просто так? Вот это да!

...
Благоустройство
В Калуге создадут комиссию по удалению деревьев
17:33 11.09
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mrTJohn

Бежать по Кирова будут по пластунски что ли с 8:30 до 14:00?

...
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Улицу Кирова в Калуге перекроют от Московской до Рылеева
17:28 11.09
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