Калужанам порекомендовали завершить купальный сезон
Летняя погода пока сохраняется, но спасатели советуют жителям региона не заходить в воду.
- Дневная температура в водоемах уже не соответствует нормам, а обильное цветение водорослей на поверхности водоемов не останавливает купающихся, - прокомментировали 11 сентября в МЧС.
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Виталий Гераськин
Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут....
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