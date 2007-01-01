Калужанам порекомендовали завершить купальный сезон

Летняя погода пока сохраняется, но спасатели советуют жителям региона не заходить в воду.

- Дневная температура в водоемах уже не соответствует нормам, а обильное цветение водорослей на поверхности водоемов не останавливает купающихся, - прокомментировали 11 сентября в МЧС.