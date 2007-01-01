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Общество

Калужанам порекомендовали завершить купальный сезон

Дмитрий Ивьев
16:21 сегодня
0 326
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Летняя погода пока сохраняется, но спасатели советуют жителям региона не заходить в воду.

- Дневная температура в водоемах уже не соответствует нормам, а обильное цветение водорослей на поверхности водоемов не останавливает купающихся, - прокомментировали 11 сентября в МЧС.

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Лента комментариев
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