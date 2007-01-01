Ранневесенний цветок распустился в калужском заповеднике
В «Калужских засеках» зацвела ветреница дубравная.
- Травки всякие в заповеднике довольно регулярно путаются в сезонах года. Моё сумасшедшее придомовое волчье лыко стандартно зацветает в конце октября-начале ноября и героически пытается цвести всю зиму, - рассказала 11 сентября старший научный сотрудник заповедника Елена Литвинова. - Черемша иногда в оттепельные зимы бутоны может взять и выкинуть в феврале. Малина периодически зацветает в октябре. А тут вот вдруг в конце августа - и зацвел один из ранневесенних эфемероидов, ветреница дубравная, Anemone nemorosa.
Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут....