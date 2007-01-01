Ранневесенний цветок распустился в калужском заповеднике

Сентябрьская погода продолжает удивлять не только жителей Калужской области, но и растения.

В «Калужских засеках» зацвела ветреница дубравная.

- Травки всякие в заповеднике довольно регулярно путаются в сезонах года. Моё сумасшедшее придомовое волчье лыко стандартно зацветает в конце октября-начале ноября и героически пытается цвести всю зиму, - рассказала 11 сентября старший научный сотрудник заповедника Елена Литвинова. - Черемша иногда в оттепельные зимы бутоны может взять и выкинуть в феврале. Малина периодически зацветает в октябре. А тут вот вдруг в конце августа - и зацвел один из ранневесенних эфемероидов, ветреница дубравная, Anemone nemorosa.