В Калужской области детские площадки привели в порядок только после вмешательства прокуратуры

Надзорное ведомство Хвастовичского района провело проверку.

Об этом региональная прокуратура сообщила 11 сентября.

Установлено, что на игровом оборудовании есть острые элементы, расколы деревянных поверхностей, а у цепей подвесных качелей нет термоусадочных трубок.

Чтобы устранить нарушения, главе администрации сельского поселения было внесено представление.

В итоге оборудование детских площадок приведено в надлежащий вид.