В Калужской области детские площадки привели в порядок только после вмешательства прокуратуры
Надзорное ведомство Хвастовичского района провело проверку.
Об этом региональная прокуратура сообщила 11 сентября.
Установлено, что на игровом оборудовании есть острые элементы, расколы деревянных поверхностей, а у цепей подвесных качелей нет термоусадочных трубок.
Чтобы устранить нарушения, главе администрации сельского поселения было внесено представление.
В итоге оборудование детских площадок приведено в надлежащий вид.
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Виталий Гераськин
Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут....
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