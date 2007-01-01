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Усадьбу в Авчурино превратят в музей

Дмитрий Ивьев

Экспозиция будет посвящена бывшим владельцам усадьбы, среди которых первый генерал-прокурор России Павел Ягужинский, известный знаток литературы Сергей Полторацкий и семья Гончаровых.

Дмитрий Ивьев 313 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники