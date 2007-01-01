Усадьбу в Авчурино превратят в музей
Экспозиция будет посвящена бывшим владельцам усадьбы, среди которых первый генерал-прокурор России Павел Ягужинский, известный знаток литературы Сергей Полторацкий и семья Гончаровых.
Об этом в среду, 11 сентября, рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Реставрация усадьбы ведется с 2020 года в рамках программы «Историческая память».
Готический дом является объектом культурного наследия.
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Лента комментариев
Виталий Гераськин
Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут....
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