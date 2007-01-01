Власти пообещали заменить асфальт на улице Карачевской в Калуге

Ранее одна из местных жительниц жаловалась на разбитую дорогу в поселке Силикатный.

Управление городского хозяйства прокомментировало эту ситуацию:

- Понимаем волнение жителей улицы Карачевская, но адресов в работе не мало, контракт уже заключен, сейчас подрядчик работает на других, не менее важных объектах. Обязательно в этом году заменим верхний слой дорожного покрытия на этой улице.