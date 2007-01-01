Власти пообещали заменить асфальт на улице Карачевской в Калуге
Ранее одна из местных жительниц жаловалась на разбитую дорогу в поселке Силикатный.
Управление городского хозяйства прокомментировало эту ситуацию:
- Понимаем волнение жителей улицы Карачевская, но адресов в работе не мало, контракт уже заключен, сейчас подрядчик работает на других, не менее важных объектах. Обязательно в этом году заменим верхний слой дорожного покрытия на этой улице.
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Лента комментариев
Виталий Гераськин
Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут....
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