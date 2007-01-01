«Цифровой диктант» пройдёт в Калужской области
Он стартует с 10 октября, рассказали в среду в правительстве региона.
Умения работать с компьютером смогут проверить все желающие.
Пройти онлайн-тест на сайте проекта можно будет до 28 октября.
В прошлом году на «отлично» подобный тест сдали 7700 жителей России.
В нынешнем году диктант пройдёт в пятый раз.
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Лента комментариев
Виталий Гераськин
Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут....
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