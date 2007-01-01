«Цифровой диктант» пройдёт в Калужской области

Он стартует с 10 октября, рассказали в среду в правительстве региона.

Умения работать с компьютером смогут проверить все желающие.

Пройти онлайн-тест на сайте проекта можно будет до 28 октября.

В прошлом году на «отлично» подобный тест сдали 7700 жителей России.

В нынешнем году диктант пройдёт в пятый раз.